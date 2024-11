Orlando Morando autoriza obras da Praça-Parque no Jardim da Represa

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, assinou nesta quinta-feira (14/11) ordem de serviço para a implantação de Praça-Parque, situada entre as Ruas Pablo Neruda e Bela Vista, no Jardim da Represa. A revitalização da Praça São Paulo terá investimento da ordem de R$ 1,3 milhão.

“Iniciamos mais uma importante obra no Jardim da Represa, em uma área que não tinha nenhuma utilidade e que a partir de agora se tornará um espaço de saúde e bem-estar para a população. Dos 5.900 metros quadrados de área, serão revitalizados 1.630 metros quadrados de lazer. E isso só foi possível graças à emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão enviado pela minha esposa, a deputada estadual Carla Morando”, analisou o prefeito Orlando Morando.

Gabriel Inamine/PMSBC

O prazo para entrega do novo equipamento de lazer à população é de 180 dias. O anúncio contou com a presença do secretário de Serviços Urbanos, Marcos Cayres, além do vereador Jorge Araújo.

A revitalização garantirá ao espaço uma quadra modular com grama sintética e arquibancada, academia ao ar livre, espaço pet, área de convívio e caminhada, playground, nova iluminação em Led, poda de árvores, além de pintura geral e fechamento com gradil e portão, garantindo, assim, a segurança dos frequentadores do local.

65 PRAÇAS-PARQUE ENTREGUES

Desde 2017, a Prefeitura já contabiliza 65 Praças-Parque entregues em bairros como Assunção, Jardim Silvina, Parque Bandeirantes, Jardim Cláudia, Baeta Neves, Vila Euro, Centro, Rudge Ramos, Jerusalém, Vila Ferreira, Jardim Calux, dos Casa, Taboão, Jordanópolis, Ferrazópolis, Riacho Grande, Nova Petrópolis, entre outros.