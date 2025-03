Operação Carnaval 2025: aumento de passageiros e redução de espera nas travessias do litoral paulista

O Departamento Hidroviário (DH) apresentou os resultados da Operação Carnaval 2025, realizada entre 28 de fevereiro e 10 de março, revelando um aumento considerável no volume de veículos e passageiros transportados. Ao todo, foram contabilizados 351.516 veículos e 299.981 passageiros durante o período festivo. Apesar do incremento no número de usuários, o DH conseguiu diminuir significativamente o tempo máximo de espera para embarque nas principais travessias do litoral paulista, especialmente durante os horários de pico, que compreendem o intervalo das 6h às 22h.

Na travessia São Sebastião/Ilhabela, foram transportados 74.936 veículos, englobando motocicletas, automóveis e caminhões, além de 86.745 passageiros, sendo 9.145 ciclistas e 77.600 pedestres. Em comparação ao Carnaval do ano anterior, houve um crescimento de 20% no transporte de veículos, com os caminhões apresentando um aumento expressivo de 34%. O número total de passageiros também subiu em 55%, com um destaque particular para os pedestres, cuja quantidade aumentou em 57%. Mesmo com essa alta demanda, o tempo máximo de espera para embarque nas viagens realizadas nos horários de pico diminuiu em 5%, com a maioria das viagens sendo concluídas em até 30 minutos.

Por outro lado, na travessia Santos/Guarujá, o DH registrou o transporte de 235.389 veículos e 62.021 passageiros, incluindo 59.543 ciclistas e 2.478 pedestres. Nesta linha, houve um crescimento de 11% no transporte total de veículos, com um aumento impressionante de 101% na quantidade de caminhões transportados. Durante os horários de maior movimento (6h às 22h), o tempo máximo de espera para embarque foi reduzido em até 56%, resultando em uma diminuição média de espera de cerca de 53 minutos. A maioria dos usuários foi atendida em menos de 15 minutos durante esse período.

A travessia Bertioga/Guarujá também obteve resultados positivos com a movimentação de 16.506 veículos, representando um crescimento modesto de 1%, e o transporte de 32.092 passageiros (sendo 980 ciclistas e 31.112 pedestres). Apesar desse pequeno aumento, o tempo médio de espera para embarque permaneceu estável em torno dos 30 minutos.

No caso da travessia Santos/Vicente de Carvalho, predominantemente utilizada por trabalhadores, foram transportados 80.213 passageiros (incluindo 12.265 ciclistas e 67.948 pedestres), refletindo uma leve redução de 2% em relação ao ano anterior. O tempo máximo de espera para embarque nessa linha caiu em 7%, mantendo a eficiência do serviço mesmo em períodos de alta demanda.

No Sul do estado, as travessias como Cananéia/Continente, Cananéia/Ariri e Iguape/Juréia somaram um total de transporte de 24.685 veículos e 38.910 passageiros. Notavelmente, houve um crescimento significativo de 39% no transporte de motocicletas na rota Cananéia/Continente e um impressionante aumento de 83% no número total de pedestres na travessia Cananéia/Ariri. O tempo médio para embarque se manteve próximo aos programados, apesar do pequeno aumento registrado de três minutos.

Em suma, a Operação Carnaval 2025 se destacou pela sua capacidade logística ao assegurar um transporte eficiente tanto para veículos quanto para passageiros durante um dos períodos mais movimentados do ano no estado. Graças a melhorias estratégicas na organização e planejamento operacional, a operação não apenas atendeu a uma demanda elevada mas também reduziu os tempos médios de espera, proporcionando um serviço rápido e seguro para milhares durante os onze dias festivos.

Jamille Consulin, representante do Departamento Hidroviário, ressaltou que “O sucesso da operação foi atribuído à habilidade em gerenciar uma demanda intensa com organização exemplar e planejamento estratégico que maximizou recursos e operações disponíveis. Os resultados evidenciam que investimentos adequados em logística podem elevar substancialmente a qualidade dos serviços públicos em momentos críticos como o Carnaval.”