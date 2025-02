Tarcísio agradece Lula e promete túnel Santos-Guarujá sem mais demoras

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esteve em Santos nesta terça-feira (18), onde revelou novos investimentos focados em infraestrutura e saneamento para a Baixada Santista. Entre os anúncios mais aguardados, está a construção do túnel submerso ligando Santos e Guarujá, um projeto que vem sendo esperado há quase um século pelos moradores da região. A obra está finalmente saindo do papel, após uma reunião entre Tarcísio e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que garantiram a agilidade do processo.

Parceria com o presidente Lula

Durante entrevista à TV Tribuna, Tarcísio afirmou que o estado de São Paulo assumirá o edital do projeto, destacando a parceria com o governo federal. “Não vai esperar mais 100 anos. Essa espera vai acabar agora. Nós estivemos em Brasília na semana passada, fazendo o entendimento com o Presidente da República, a quem eu agradeço. Colocamos os argumentos [do] por que a gente operacionalizando o edital por aqui sairia mais rápido”, declarou, enfatizando a urgência em realizar o túnel que terá 870 metros de extensão e será construído sob o mar, encurtando o tempo de deslocamento entre as duas cidades. O túnel deverá transformar a mobilidade urbana da Baixada Santista, ao mesmo tempo em que fomentará a dinâmica imobiliária e aumentará o fluxo turístico na região.

Investimentos de R$ 7,5 bilhões para a Baixada

Além do túnel, Tarcísio anunciou investimentos totais de R$ 7,5 bilhões para o saneamento básico em nove municípios da região. Parte desse valor será destinado à construção de uma travessia subaquática que garantirá a segurança hídrica para Guarujá. O projeto, orçado em R$ 140 milhões, visa aumentar a capacidade de abastecimento de água e atender à crescente demanda de uma população de 300 mil habitantes.

VLT e reforma da estação

Em sua visita, o governador também comentou sobre o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), cuja operação começará nos próximos 180 dias. O VLT é considerado crucial para a integração da região metropolitana e a mobilidade dos cidadãos. Além disso, Tarcísio entregou a reforma da estação da Praça da República, que incluiu melhorias na acessibilidade e segurança dos passageiros das barcas, que realizam a travessia até Vicente de Carvalho, em Guarujá. O investimento na estação foi de R$ 8,2 milhões.