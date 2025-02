Governo de SP e União firmam convênio para túnel Santos-Guarujá

O Governo de São Paulo e o Governo Federal, por meio do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), formalizaram, nesta quarta-feira (12), o convênio que viabiliza a construção do túnel imerso Santos-Guarujá. Com isso, o edital com os documentos do projeto será publicado no dia 27 de fevereiro. O leilão está previsto para ocorrer no dia 1º de agosto.

Com investimento de R$ 6 bilhões, este será o primeiro túnel submerso do Brasil e o maior da América Latina, garantindo mais segurança e agilidade no deslocamento entre Santos e Guarujá. O projeto faz parte do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP) e é a maior obra de infraestrutura do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

“Este é um projeto aguardado há décadas pela população da Baixada Santista. O túnel imerso vai reduzir as filas das balsas, melhorar a mobilidade urbana e garantir eficiência logística para o Porto de Santos, fortalecendo a economia da região”, afirma o governador Tarcísio de Freitas.

Entenda a importância da obra para a Baixada Santista

O projeto executivo foi elaborado pelo Governo de São Paulo e atende a uma demanda histórica da Baixada Santista. Hoje, mais de 21 mil veículos cruzam diariamente as duas margens utilizando balsas e catraias, além de 7,7 mil ciclistas e 7,6 mil pedestres. Com a nova estrutura, a travessia será feita em poucos minutos, reduzindo filas e otimizando o fluxo logístico do Porto de Santos.

“Estamos tirando do papel uma obra aguardada há quase cem anos pelos moradores da região. Além de fundamental para melhorar a mobilidade urbana e a qualidade de vida das pessoas que precisam se deslocar na Baixada Santista, o túnel vai ajudar no escoamento da produção do Porto de Santos, no sentido de contribuir para a segregação do tráfego portuário do urbano. Além disso, vai fortalecer a infraestrutura portuária e ajudar cada vez mais na geração de emprego e renda do país”, destaca o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

Especificações do projeto

Toda a estrutura terá 1,5 km de extensão, sendo 870 metros submersa. Haverá três faixas de rolamento por sentido, com uma delas para a passagem do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). O túnel também terá acesso para travessia de pedestres e ciclistas.

O Túnel Imerso Santos-Guarujá é uma parceria do Governo de São Paulo com o Ministério de Portos e Aeroportos, e conta com a participação da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e da Autoridade Portuária de Santos (APS).