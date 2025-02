Lula e Tarcísio de Freitas se reúnem para discutir projetos de Infraestrutura

Na manhã desta quarta-feira, 12 de outubro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu em sua residência oficial, o Palácio da Alvorada, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O encontro, que não estava previsto na agenda oficial de ambos os líderes, representou um passo significativo nas relações entre o governo federal e a administração paulista.

Inicialmente, a reunião estava agendada para ocorrer na Granja do Torto, local utilizado por Lula como residência temporária em Brasília. Contudo, a mudança para o Palácio da Alvorada indicou uma intenção de aproximação entre as partes. Vale lembrar que Tarcísio e Lula já se encontraram diversas vezes anteriormente, embora sempre no Palácio do Planalto.

Tarcísio de Freitas, adversário político do presidente Lula e um dos possíveis candidatos à sucessão presidencial em 2026, após a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tem buscado manter uma postura pragmática frente ao governo federal. Este posicionamento tem gerado críticas entre os setores mais radicais do bolsonarismo, que vêem com desconfiança qualquer aproximação entre o governador e a atual administração.

Após o encontro no Alvorada, Tarcísio almoçou com Bolsonaro, evento que ele fez questão de compartilhar em suas redes sociais. A possibilidade de uma reunião entre os dois líderes políticos tinha gerado preocupações entre os aliados do governador, que temiam reações negativas por parte do ex-presidente.

A relação entre Lula e Tarcísio já foi marcada por tensões durante a campanha eleitoral anterior, onde ambos disputaram em lados opostos. Durante aquele período, Lula criticou publicamente a ausência do governador em eventos importantes promovidos pelo governo federal voltados para São Paulo. No entanto, em dezembro passado, Tarcísio compareceu ao Planalto para discutir investimentos em infraestrutura, numa ocasião que também abordou os recentes acontecimentos políticos e a defesa da democracia contra tentativas golpistas.

O principal foco da audiência recente foi discutir a licitação para a construção do Túnel Santos-Guarujá, um projeto avaliado em R$ 6 bilhões e considerado uma das maiores iniciativas do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Uma Comissão Mista de Licitação foi formada para este projeto no dia 31 de setembro e conta com representantes tanto do governo federal quanto estadual.

A expectativa é que nos próximos 15 dias a comissão apresente detalhes sobre como será realizada a licitação e quem assumirá sua liderança. Entretanto, é amplamente reconhecido que a decisão final dependerá de um acordo político entre Lula e Tarcísio. A participação dos ministros Silvio Costa Filho (Ministério dos Portos e Aeroportos) e Rui Costa (Casa Civil) também está prevista nas discussões futuras relacionadas ao projeto.