Governo de SP entrega embarcação reformada para a Travessia São Sebastião/Ilhabela

O Governo de São Paulo entregou a embarcação FB-30 para realizar a travessia entre São Sebastião e Ilhabela. A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do Estado de São Paulo, por meio do Departamento Hidroviário (DH), entregou a embarcação nesta terça-feira (11). Com um investimento de R$ 8,3 milhões, o ferry-boat passou por reformas significativas, incluindo melhorias estruturais e tecnológicas, para garantir mais conforto e segurança aos usuários.

O evento contou com a presença do subsecretário de Logística e Transportes, Denis Gerage, além de representantes da Prefeitura de São Sebastião e de Ilhabela. Durante a cerimônia, Gerage destacou que a modernização da frota reflete o compromisso do Governo do Estado com a eficiência e a melhoria das travessias litorâneas. “A incorporação desta embarcação à frota da Travessia São Sebastião/Ilhabela reforça a capacidade operacional da infraestrutura, atendendo à demanda crescente, especialmente durante os períodos de alta temporada, e contribuindo para a mobilidade de moradores e turistas”, afirmou.

Com capacidade para transportar até 320 pedestres e 56 veículos, o ferry-boat FB-30 passou por uma recuperação estrutural completa, incluindo o recondicionamento dos motores e da linha de eixos, além da instalação de um sistema de monitoramento por câmeras. O sistema elétrico e de iluminação também foi substituído, e a embarcação recebeu nova pintura e sinalização interna. A Travessia São Sebastião/Ilhabela conta agora com 10 embarcações disponíveis, que serão acionadas conforme a demanda.”

Além da reforma do FB-30, a travessia recebeu, em novembro de 2024, um investimento de R$ 13,8 milhões para a recuperação dos flutuantes, que passaram por uma reforma geral, incluindo a substituição de chapas e perfis de aço, guarda-corpos e a aplicação de tratamento superficial e pintura, reforçando a segurança dos passageiros. A estação de passageiros da travessia também está passando por reformas e melhorias estruturais, com um investimento da ordem de R$ 1 milhão. O objetivo é ampliar o conforto, a segurança e a tecnologia das instalações para os usuários. As obras começaram em janeiro e tem previsão de conclusão para maio.

Investimentos no Sistema de Travessias Litorâneas

Essas mudanças fazem parte de um amplo programa de modernização das travessias litorâneas do Estado, que, nos últimos dois anos, destinou cerca de R$ 200 milhões para a reforma de embarcações e a infraestrutura dos terminais. O plano prevê a entrega de 23 embarcações reformadas e a conclusão de oito obras em terminais até o final de 2025, com o objetivo de ampliar a capacidade do sistema e melhorar o atendimento aos usuários.

Entre as recentes melhorias, destacam-se a reforma da Estação de Passageiros Praça da República, em Santos, entregue em 18 de fevereiro, com um investimento de R$ 8,2 milhões em recuperação estrutural e ampliação da acessibilidade.

A Estação Vicente de Carvalho, em Guarujá, também recebeu investimentos significativos entre 2023 e 2024, totalizando R$ 14,8 milhões. Esse valor foi destinado à construção de um novo flutuante com duas passarelas, adequações de acessibilidade e à modernização do sistema de combate a incêndio.

Além disso, o sistema de travessias recebeu R$ 4,5 milhões na instalação de uma nova balança para pesagem de caminhões e R$ 6,9 milhões em um projeto de gestão do tráfego para melhorar a organização das filas.