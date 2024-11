SP entrega quatro embarcações reformadas para travessias no Vale do Paraíba

O Governo de São Paulo entregou quatro embarcações reformadas e modernizadas para compor o serviço de balsas nos municípios de Paraibuna e Natividade da Serra. Com investimento de R$ 6,6 milhões, as embarcações alugadas atenderão três portos na Usina Hidrelétrica do Reservatório de Paraibuna. São dois portos em Paraibuna e um em Natividade da Serra.

A entrega das embarcações foi feita nesta terça-feira (5) em Natividade da Serra, na região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Estiveram presentes no evento o subsecretário de Logística e Transportes da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), Denis Gerage Amorim, e o diretor técnico do Departamento Hidroviário (DH), Agnaldo Gonçalves de Almeida Jr.

Em janeiro de 2023, o DH assumiu a operação das travessias da Usina Hidrelétrica do Reservatório de Paraibuna (UHRP). Este sistema passa por rigorosos processos de manutenção para atender a todas as normas estabelecidas pela Marinha do Brasil, garantindo a segurança dos usuários e tripulantes. Anteriormente, as travessias operavam sob responsabilidade da Companhia Energética de São Paulo (CESP).

Essas travessias abrangem importantes trechos da região. No Porto de Natividade da Serra, as embarcações interligam o Centro do município aos bairros de Pouso Alto e Bairro Alto, além de haver conexão entre esses bairros. Já no Porto Paraitinga, os trechos ligam os bairros Capim D’Angola e Ribeirão Branco. Já no Porto Varginha, a conexão se dá entre os bairros do Comércio (Paraibuna) e de Varginha (Natividade da Serra).

Com serviço gratuito a todos, as balsas operam 24 horas por dia, com saídas programadas a cada hora. “Essas novas embarcações visam garantir um transporte com mais eficiência, conforto e segurança para a população. Durante o ano de 2023, foram transportados mais de 142 mil usuários nas balsas que operam os percursos do Reservatório de Paraibuna”, explica Denis.

Destas quatro embarcações, duas serão destinadas para o município de Paraibuna (uma para o Porto Varginha e uma Porto Paraitinga) e duas para o Porto de Natividade da Serra. Os ferry-boats incluem rebocador para transporte fluvial de pedestres e veículos de carga e passeio.

Natividade da Serra:

Rebocador Robalo com a balsa Saltinho II: Travessia Porto Natividade da Serra, com capacidade para 50 pedestres e 5 veículos;

Rebocador Marola com a balsa São José: Travessia Porto Natividade da Serra, com capacidade para 50 pedestres e 9 veículos.

Paraibuna:

Rebocador Inter XIX com a balsa Inter B-IV: Travessia Porto Varginha, com capacidade para 50 pedestres e 6 veículos;

Rebocador Inter XX com a balsa Inter B-V: Travessia Porto Paraitinga, com capacidade para 50 pedestres e 6 veículos.

Em junho deste ano, o Governo de São Paulo anunciou um pacote de investimentos no sistema de travessias, por meio da Semil e do DH, que inclui embarcações mais modernas e seguras.

Parceria Público-Privada

O serviço de travessias operadas pelo DH está sendo preparado para atrair investimentos privados. O projeto prevê a concessão do serviço público coletivo aquaviário de 14 linhas, sendo oito litorâneas, três do sistema de balsas da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae) e três no Reservatório de Paraibuna. A consulta pública para a parceria público-privada está em fase de preparação e deve ser aberta neste último trimestre do ano, com o lançamento do edital previsto para o início do próximo ano.

Investimentos nas travessias

A Semil, por meio do DH, reafirma seu compromisso com a melhoria contínua do sistema de travessias e com a segurança e bem-estar de todos os seus usuários.

O Governo de São Paulo tem promovido investimentos, totalizando mais de R$ 195 milhões, direcionados à modernização das embarcações, reforma das estruturas de embarque e desembarque, além de melhorias tecnológicas para otimização da gestão de filas e do atendimento.

O investimento melhora os serviços prestados aos cidadãos que utilizam as travessias, focando nas regiões de maior demanda. Com as reformas das estruturas de atendimento, estações, flutuantes de atracação e balsas, fica garantida em primeiro lugar a segurança dos usuários, além de conforto e agilidade no serviço.

Em 2024, já foram entregues quatro embarcações reformadas e renovadas, duas atendendo a travessia Santos-Guarujá (FB-21 e FB-27), uma para São Sebastião/Ilhabela (FB-28), e uma para Cananeia/Ariri (Lancha Canéu), com investimento total de R$ 27,9 milhões:

FB-21: investimento de R$ 6,8 milhões, capacidade para 21 veículos e 158 pedestres;

FB-27: investimento de R$ 8,5 milhões, capacidade para 216 pedestres e 44 veículos;

FB-28: investimento de R$ 8,1 milhões, capacidade para 44 veículos e 162 pedestres;

Lancha Canéu: investimento de R$ 4,5 milhões, capacidade para 190 pedestres.

Ainda neste segundo semestre, o DH entregará outras quatro embarcações que estão em reforma, além da conclusão das obras dos flutuantes de São Sebastião e Ilhabela, com investimento total de R$ 48,7 milhões:

FB-05: investimento de R$ 6,7 milhões, capacidade para 164 pedestres e 20 veículos;

FB-10: investimento de R$ 9,1 milhões, capacidade para 200 pedestres e 32 veículos;

FB-11: investimento de R$ 10,8 milhões, capacidade para 200 pedestres e 32 veículos;

FB-30: investimento de R$ 8,3 milhões, capacidade para 320 pedestres e 56 veículos;

Flutuante de São Sebastião (Flutuante DERSA VIII): investimento de R$ 6,9 milhões;

Flutuante de Ilhabela (Flutuante DERSA VI): investimento de R$ 6,9 milhões.