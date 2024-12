Com contrato renovado, Romisson projeta grande temporada pelo São Bernardo

Um dos jogadores mais identificados com a camisa do São Bernardo, o volante Romisson renovou seu vínculo com o clube paulista por mais uma temporada O ano de 2025 será seu quarto ano defendendo as cores do Bernô.

“Muito feliz por ter estendido meu vínculo por mais um ano com o São Bernardo. Todos sabem que é um clube que tenho um carinho e respeito muito grande por toda história que vivi aqui”, revelou o jogador.

Já em pré-temporada, o São Bernardo se prepara para a estreia no Campeonato Paulista que acontece no dia 15 de janeiro, contra o Água Santa, fora de casa.

“Estamos trabalhando num ritmo forte para chegarmos bem preparados já na estreia da competição. O campeonato paulista é uma das competições mais equilibradas e difíceis do país. Queremos começar o ano com uma boa participação”, finalizou o jogador.

Aos 28 anos, Romisson teve 34 participações nas 39 partidas da equipe em 2024, o que representa uma presença em 87% dos jogos. Em 2025, o volante poderá alcançar a marca de 100 jogos com a camisa do Bernô.