ONG Ficar de Bem inaugura Casa da Mulher Paulista em São Bernardo do Campo

A ONG Ficar de Bem, em parceria com a Prefeitura de São Bernardo do Campo por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS) do município, inaugura nesta quinta-feira, dia 12 de dezembro, a Casa da Mulher Paulista de São Bernardo. O local inicia os atendimentos na sexta-feira (13), com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O espaço foi idealizado para oferecer assistência integral às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Além de um ambiente seguro, o local garante que as mulheres tenham atendimento digno e recebam o suporte necessário para superar as violações vivenciadas e romper o ciclo de violência.

A Casa da Mulher disponibiliza apoio psicossocial, orientação jurídica e atendimento em parceria com órgãos especializados, como a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAMs), Juizados Especiais, Ministério Público e Defensoria Pública. Há ainda ações voltadas à autonomia e à emancipação econômica, essenciais para que as assistidas possam retomar suas trajetórias com dignidade e independência.

“Muitas vezes, essas mulheres se sujeitam à violência pensando nos filhos, porque não têm para onde ir ou como sustentá-los. Este equipamento é um marco na cidade, pois, aqui elas terão atendimento especializado e, principalmente, oportunidade de possibilidade para romper esse ciclo de violência e transformar suas vidas. Nosso objetivo é devolver a elas a esperança e a autonomia que foram roubadas pela violência,” pontuou Melissa Terron, superintendente da ONG Ficar de Bem.

Sobre Ficar de Bem

A Ficar de Bem é uma organização não governamental, sem fins lucrativos e sem vínculos políticos ou religiosos, que há 36 anos defende os direitos e oferece apoio integral a crianças, adolescentes e suas famílias vítimas de violência física, psicológica, sexual e negligência. Fundada em 1988 como CRAMI – Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância do ABCD, pelo pediatra Dr. Emílio Jaldin Calderon, a instituição atualmente é presidida pelo empresário Evenson Robles Dotto e conta com núcleos de atuação em Santo André, São Bernardo do Campo e Diadema. Com 18 projetos voltados para prevenção, acolhimento e suporte social, além de coordenar o Bom Prato na região do ABC, a ONG mantém parcerias com o poder público que possibilitam a ampliação e sistematização do atendimento, rompendo ciclos de violência e promovendo relações de cuidado e respeito. Reconhecida por sua transparência e eficiência, a Ficar de Bem possui certificações e prêmios e é declarada Utilidade Pública em níveis municipal, estadual e federal, atuando conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), reafirmando seu compromisso com uma sociedade justa e igualitária. Além disso, a instituição está terceiro ano consecutivo na lista das 100 melhores ONGs do Brasil.