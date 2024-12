ONG Adote um Cidadão forma novos profissionais em São Bernardo

Na ensolarada tarde desta quarta-feira (18), a Associação Adote um Cidadão celebrou mais uma conquista importante: a entrega de certificados que contou com 40 alunos presenciais, de 145 inscritos no Projeto Educação Empreendedora, que ofereceu cursos de Cuidador de Idosos, Cuidador de Crianças e Assistente Administrativo. Foi um dia de emoção e celebração para alunos, familiares e todos os profissionais que contribuíram para tornar essa experiência transformadora possível.

A Adote um Cidadão, com sua dedicação à educação de qualidade e à inclusão social, reafirmou o poder da qualificação profissional, com os cursos do programa Educação Empreendedora como ferramenta essencial para ampliar as oportunidades no mercado de trabalho. A formação não apenas capacitou os participantes tecnicamente, mas também os preparou para enfrentar os desafios do cotidiano com empatia, responsabilidade e sensibilidade.

Um dos momentos marcantes da formatura foi a palestra da especialista em Educação Infantil e Gestão Escolar, Silvia Borges, que compartilhou suas experiências no cuidado infantil, destacando a importância de aliar habilidades técnicas à sensibilidade humana.

“Cuidar é ir além do papel estipulado ao profissional”, afirmou Borges. “Não é apenas trocar ou alimentar uma criança, mas entender suas necessidades e desafios, com paciência e dedicação.”

O impacto da qualificação profissional

Pesquisas indicam que pessoas com formação profissional têm até 20% mais chances de conseguir um emprego e aumentam significativamente sua renda ao longo da vida. Cursos livres, como os oferecidos pelo Projeto Educação Empreendedora, desempenham um papel crucial na capacitação de indivíduos, permitindo que adquiram rapidamente competências alinhadas às demandas do mercado.

Uma parceria que transforma vidas

O evento também marcou o sucesso da parceria entre a Adote um Cidadão e a Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, liderada pelo Presidente da Câmara, Danilo Lima. A Câmara tem sido palco das formaturas mensais, simbolizando o compromisso com a educação e o desenvolvimento social.

Em 2024, a Associação Adote um Cidadão concedeu mais de 2.400 bolsas de estudos gratuitas, criando um ambiente de aprendizado que transforma vidas. Essa iniciativa é fruto do trabalho árduo e do compromisso inabalável da ONG, que há 25 anos atua sem utilizar recursos públicos ou incentivos fiscais.

“Estamos certos de que, com a formação adquirida, os alunos terão um futuro promissor, cheio de realizações. Esses projetos representam o verdadeiro espírito do Adote um Cidadão: transformar vidas e construir uma sociedade mais justa e igualitária.” – Antônio Carlos Veiga, fundador da ONG

Sobre a ONG Adote um Cidadão

Fundada em 1999, a ONG Adote um Cidadão é referência na inclusão social e no empoderamento de pessoas em situação de vulnerabilidade. Com sede em São Bernardo do Campo, a organização já impactou mais de 20 mil vidas, oferecendo cursos gratuitos, atividades socioeducativas e ações de acessibilidade que promovem cidadania e dignidade.

A Adote um Cidadão acredita que educação é o caminho para a transformação pessoal e social, e seu trabalho é prova disso. Para saber mais e contribuir, visite o site oficial da ONG: adoteumcidadao.com.br.