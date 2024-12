Obras do Sesc São Bernardo avançam com 11% de execução

As obras do primeiro Sesc na cidade de São Bernardo do Campo avançam com 11% de execução, conforme informações divulgadas pela Prefeitura local. O novo complexo, que promete ser um marco cultural e de lazer, está em construção ao lado dos Estúdios e Pavilhões Vera Cruz, situado na Avenida Lucas Nogueira Garcez, no Jardim do Mar. A previsão para o início das atividades do Sesc é novembro de 2027.

Recentemente, uma vistoria foi realizada pelo prefeito Orlando Morando, que acompanhou o progresso das obras junto aos 130 trabalhadores envolvidos na construção da unidade. Morando expressou sua satisfação com o andamento dos trabalhos e a importância desse projeto para a cidade.

“A chegada do Sesc representa um verdadeiro presente para nossa comunidade. Encerrar meu mandato com essa conquista é motivo de grande alegria. Estamos criando um patrimônio histórico e cultural em uma área que antes estava subutilizada, que agora oferecerá amplas oportunidades em cultura, lazer, esporte e tecnologia para nossos cidadãos”, destacou o prefeito durante a visita.

O investimento total para a estruturação do futuro Sesc São Bernardo é de R$ 190 milhões. O projeto abrange uma área total de 28 mil metros quadrados e será composto por três blocos, que incluirão um parque aquático com quatro piscinas, ginásio poliesportivo, quadras multiuso, teatro, espaço para exposições, biblioteca, cafeteria, restaurantes e salas destinadas a atividades tecnológicas e artísticas.