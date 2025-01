Novo retrofit em SP: 44 famílias terão acesso a moradias com financiamento facilitado

O governador em exercício, Felicio Ramuth, esteve presente na manhã desta sexta-feira (31) na capital paulista para a assinatura que marca o início das obras de retrofit de um edifício localizado na Praça da Bandeira, número 27. Este projeto faz parte de uma parceria público-privada (PPP) entre o Município e o programa Casa Paulista, iniciativa do governo estadual que facilitará o financiamento habitacional para 44 famílias, com o suporte da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).

Durante a cerimônia, Ramuth destacou a agilidade do processo de retrofit, afirmando que “o prédio estará pronto no início do próximo ano para receber as 44 famílias selecionadas. O investimento realizado pela CDHU possibilitará que as famílias indicadas tenham acesso a financiamentos com condições favoráveis, seguindo os mesmos critérios aplicados em habitações de interesse social”.

O evento também contou com a participação do prefeito Ricardo Nunes. No âmbito municipal, várias secretarias estão colaborando para a execução do projeto, incluindo a Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB), a Companhia Metropolitana de Habitação (COHAB), além das Secretarias Municipais de Subprefeituras (SMSUB) e Urbanismo e Licenciamento (SMUL).

A desapropriação do edifício foi realizada pela COHAB-SP em 2012. Com um investimento total estimado em cerca de R$ 10 milhões, o retrofit será financiado pela CDHU, que se encarregará de identificar as famílias que ocuparão as novas unidades habitacionais. Os termos financeiros seguirão as diretrizes da Política Habitacional do Estado de São Paulo, oferecendo juros zero para famílias com renda mensal de até cinco salários mínimos. As prestações mensais serão fixadas em valores acessíveis ao longo de um período de 30 anos, sendo ajustadas apenas pela correção monetária com base no IPCA, índice oficial brasileiro. A renda familiar será levada em consideração na definição dos valores das parcelas, garantindo que não ultrapassem 20% da renda mensal.

O edifício em questão foi incluído pela CDHU em um chamamento público que busca contratar um total de 5.800 unidades habitacionais na capital paulista, sendo 2.500 delas destinadas à região central expandido. Este projeto reflete um esforço conjunto entre o Estado e o Município para aumentar a densidade populacional em áreas centrais bem servidas por infraestrutura pública e que apresentam baixa ocupação residencial. Além das moradias, o novo empreendimento contará com áreas de lazer e conveniências. A entrega das obras está prevista para janeiro de 2026.

Antes da desapropriação pela COHAB, o Edifício abrigava o Hotel Grão Pará, inaugurado em 1944 e reconhecido como um importante ponto hoteleiro na cidade, atraindo turistas e negócios até sua desativação devido à degradação da área.

Em adição ao retrofit na Praça da Bandeira, o Governo do Estado tem promovido uma série de iniciativas voltadas para revitalizar a região central. Um exemplo é a PPP de Requalificação da Área Central, cujo objetivo é recuperar uma zona caracterizada por boa infraestrutura pública e mobilidade, mas com escassa população residente. Estima-se a construção de cerca de 6 mil novas moradias nesse contexto, acompanhadas pelo desenvolvimento de novos equipamentos públicos e melhorias nas vias urbanas.

A CDHU também lançou um chamamento para contratação de unidades habitacionais em diversos bairros centrais como Bom Retiro, Sé, Liberdade e Brás. Somente na área do centro expandido estão previstas 2.500 novas unidades habitacionais.

Recentemente, foram entregues chaves para 400 unidades provenientes da primeira PPP habitacional na região da Luz, com mais 292 moradias programadas para serem entregues ainda neste semestre e outros 460 apartamentos projetados até 2027.

Por meio do programa CCI (Carta de Crédito Imobiliário), o Governo Estadual já facilitou a aquisição da casa própria para 273 famílias em dez empreendimentos localizados na área central, totalizando um investimento estadual superior a R$ 4 milhões em subsídios. Além disso, outras 1.163 unidades estão atualmente em construção em nove projetos distintos na região central, com investimento estimado em R$ 18 milhões.