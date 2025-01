Guarulhos recebe 180 novas moradias do Programa Casa Paulista

Nesta quarta-feira, 29, o governador em exercício de São Paulo, Felicio Ramuth, anunciou a entrega de 180 novas moradias em Guarulhos, um projeto financiado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) através da modalidade Carta de Crédito Associativa (CCA) do programa Casa Paulista. As obras, que compõem o Residencial Graviola localizado no Jardim São Domingos, receberam um investimento total de R$ 32,4 milhões.

Durante a cerimônia, Ramuth destacou a importância do programa habitacional, afirmando que “este é o maior programa de Habitação da história do estado de São Paulo”. O governador ressaltou a prioridade dada pelo governo Tarcísio de Freitas à habitação, enfatizando que muitas famílias que antes viviam em áreas de risco agora têm acesso à casa própria. “No Residencial Graviola, temos pessoas que estavam sob assistência do aluguel social e que agora podem finalmente chamar um lar de seu”, completou.

A cerimônia contou com a presença do secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, do prefeito de Guarulhos, Lucas Sanches, além de diversos parlamentares e representantes das construtoras envolvidas no projeto.

Os apartamentos foram financiados com recursos do Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social (FPHIS). A CDHU contratou diretamente as construtoras para a construção das unidades habitacionais e ofereceu subsídios com juros zerados para famílias com renda de até cinco salários mínimos. As 180 famílias beneficiadas foram indicadas pela prefeitura local e pelo Instituto José Carlos Ferreira Silva.

Com uma estrutura composta por nove torres de cinco andares cada, os apartamentos possuem dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia, totalizando uma área privativa de 48,60 m². O condomínio ainda inclui áreas comuns como playground, quadra esportiva e salão de festas. Além disso, foram disponibilizadas 107 vagas para carros e 5 para motos.

O programa Casa Paulista na modalidade CCA visa apoiar famílias em situação vulnerável, oferecendo condições facilitadas para o financiamento da casa própria. Os empreendimentos são selecionados através de editais públicos e devem seguir critérios específicos estabelecidos pela CDHU. As famílias beneficiadas enfrentam encargos mensais equivalentes a apenas 20% da renda familiar, com a possibilidade de quitar o financiamento em até 30 anos.

Para mitigar os custos das famílias antes da entrega dos imóveis prontos para morar, o Governo do Estado assume todas as despesas relacionadas ao financiamento durante a fase de construção. Isso inclui o pagamento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), registro do imóvel em cartório e seguro contra morte ou invalidez permanente.

Até o momento, nesta gestão já foram entregues um total de 3.365 moradias pela modalidade CCA em cinco empreendimentos diferentes, com um investimento acumulado superior a R$ 604 milhões. O governo também está investindo R$ 2,8 bilhões para financiar a construção de mais 15.536 unidades habitacionais na Região Metropolitana de São Paulo.