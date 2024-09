Retrofit: a recuperação do centro de São Paulo já começou

A revitalização do centro da capital paulista, guiada pela transformação da moradia, caminha a passos largos e não há dúvidas ou retornos em relação a isso. A afirmação foi ponto pacífico entre os palestrantes do painel “Preservando o antigo, criando o novo: o poder do retrofit”, no Conecta Imobi 2024.

No palco comandado por Marcelo Dadian, VP de Relações Institucionais do Grupo OLX, José Armênio de Brito Cruz, Secretário Adjunto de Urbanismo e Licenciamento da Prefeitura de SP, e que também é morador do centro observa de perto essa evolução. “O processo de recuperação da área central já começou, não há mais retorno, os primeiros passos já foram dados.”

Não por acaso, a região tem chamado atenção no mercado de capitais. A localização e a facilidade de acesso aos meios de transporte público são chamarizes que Bruno Scachetti, CEO da Metaforma, fez questão de apresentar na prática aos investidores. “Levei o pessoal da Faria Lima até a República de metrô, disse para largar o carro naquele dia. Fiz isso para mostrar a eficácia do transporte público, o potencial da região e quebrar barreiras.”

Por falar em rompimento de paradigmas, Isadora Rebouças, Fundadora e CEO da Citas, trouxe o tema da segurança ao afirmar que o centro não é mais perigoso do que outras regiões da capital. “Essa ideia está impregnada na cabeça das pessoas, essa é uma situação que faz parte das grandes cidades, o que não quer dizer que o centro seja mais perigoso que a Faria Lima.”

Complementando a discussão em torno da melhor qualidade de vida na zona central, o arquiteto Marcelo Falcão, Cofundador e Diretor de Novos Negócios e Comunicação da Somauma, aponta a moradia e o transporte como fatores fundamentais de transformação. “É importante ter mais espaços para pessoas, mais habitação. Menos carros e mais fluxo de gente.”