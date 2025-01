Novo Pacaembu apresenta ‘falhas’ e decepciona em reabertura

A reinauguração do Estádio Pacaembu, agora denominado Mercado Livre Arena Pacaembu, suscitou críticas tanto de dirigentes quanto de jornalistas durante a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que culminou na vitória do São Paulo sobre o Corinthians.

Condições inadequadas

Apesar de contar com laudos provisórios, a nova arena apresentou diversas falhas que comprometeram a experiência no evento. O gramado, por exemplo, foi alvo de comentários negativos por parte do presidente do São Paulo, Julio Casares, que o descreveu como “ruim e fofo”. Ele expressou preocupação com a qualidade do campo e a infraestrutura geral do estádio.

“A superfície estava difícil para jogar e tivemos que enfrentar acessos complicados para os torcedores nas cadeiras. Além disso, o placar eletrônico não apresentou melhorias significativas. Essa situação deve servir de alerta para a administração da concessão. Não sou favorável ao gramado sintético, mas o estado atual está aquém das expectativas”, declarou Casares.

Modificações estruturais

A transformação das antigas cabines de rádio em camarotes também gerou descontentamento. Os radialistas foram deslocados para a tribuna geral de imprensa, enquanto a área destinada à cobertura jornalística permaneceu no mesmo local, sem separação adequada entre profissionais da mídia e torcedores.

A melhoria nas mesas foi ofuscada pela retirada da proteção anterior. A nova configuração das escadas de acesso à área de imprensa trouxe desafios adicionais, exigindo que um único funcionário fiscalizasse o tráfego de torcedores em uma zona onde poderia facilmente ocorrer confusão.

Além disso, o trajeto entre a tribuna e a sala de imprensa se tornou ainda mais complicado. Os jornalistas continuam a precisar descer pelo meio da arquibancada, agora enfrentando condições climáticas adversas para acessar a nova estrutura que substituiu o antigo tobogã.

A zona mista também foi criticada por sua localização inadequada. Nenhum jogador passou pela área destinada à imprensa ao deixar o estádio, uma prática comum em eventos esportivos, uma vez que esta foi posicionada em um local distante do caminho habitual dos atletas rumo ao ônibus.

Placar improvisado

O placar eletrônico também apresentou problemas. A concessionária instalou três telões de LED no nível do solo sob o antigo tobogã, sendo um centralizado e os outros dois nas extremidades. Essa mudança deixou muitos torcedores confusos, pois estavam habituados a ver os placares elevados. Os telões mostravam apenas o resultado da partida, sem indicar o tempo ou outras informações relevantes.