Corinthians estende o empréstimo do volante Maycon

Nesta segunda-feira (20), o Corinthians oficializou a extensão do empréstimo do volante Maycon, atleta que pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O novo contrato terá validade até dezembro de 2025.

Em declaração ao site oficial do clube, Maycon expressou sua satisfação com a renovação: “Estou feliz e motivado. Se Deus quiser, essa temporada será diferente da anterior. Vamos juntos em busca dos títulos, que é o mais importante para o clube e para mim. Quero ficar bem para ajudar a equipe a conquistar seus objetivos e claro, buscar o maior número de títulos possíveis.”

Este será o quarto período consecutivo em que Maycon estará emprestado ao Parque São Jorge. Ele retornou ao time em que iniciou sua carreira em meados de 2022, pouco após a invasão da Rússia à Ucrânia.

No entanto, a última temporada não foi favorável para o volante. Ele sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, ocorrida em abril, o que resultou em sua ausência durante o restante do ano.

Maycon retomou os treinos no final de novembro e espera ser incluído na lista de jogadores disponíveis em fevereiro. Por enquanto, ele assistiu das arquibancadas as vitórias do Corinthians sobre Red Bull Bragantino e Velo Clube, ambas por 2 a 1, enquanto ainda não estava inscrito no Campeonato Paulista.

Como um dos talentos revelados nas categorias de base do clube, Maycon já acumula 204 partidas com a camisa alvinegra, tendo anotado 15 gols e conquistado três títulos: o Campeonato Brasileiro de 2017 e os Campeonatos Paulistas de 2017 e 2018. Para esta nova temporada, ele enfrentará a concorrência de jogadores como Raniele, José Martínez, Charles, Ryan, Alex Santana, Breno Bidon e André Carrillo.