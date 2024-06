Nova unidade do Empório Coisas de Minas chega a São Bernardo

O Empório Coisas de Minas, conhecido por oferecer a autêntica experiência da culinária mineira, inaugura no próximo sábado, 29 de junho, sua nova unidade em São Bernardo do Campo. A charmosa cafeteria é um convite para o tradicional “cafezin com pão de queijo”, uma pausa relaxante que remete ao aconchego das casas mineiras.

A arquitetura da nova unidade, localizada na Chácara Inglesa, cria um ambiente acolhedor, ideal para apreciar as cinco variedades de café disponíveis no local. Em um toque de tradição, o café é coado pelo próprio cliente na mesa, utilizando um coador de pano e servido em uma xícara de ágata com um crocante biscoito assado no forno a lenha. O acompanhamento perfeito é o pão de queijo, feito com queijo meia cura da Serra da Canastra, sempre servido quente com fornadas a cada hora.

O Empório Coisas de Minas oferece uma extensa variedade de pães de queijo recheados. Entre as opções salgadas, destacam-se os recheios de queijo Canastra, requeijão de corte, linguiça calabresa artesanal, pernil refogado e costela de boi preparada na cerveja com queijo Canastra e geleia de bacon. As opções doces incluem recheios de doce de leite, goiabada cremosa e Romeu e Julieta. Para os amantes de novidades, há ainda waffles feitos com massa de pão de queijo, que podem ser recheados na hora com sabores doces ou salgados.

No menu também estão bolos caseiros preparados diariamente, pamonhas doces e salgadas, canjicas e outras delícias. Entre as sobremesas, o destaque vai para o pudim de leite servido na lata com uma brilhante calda de açúcar e para o Cornetto, os croissants recheados de Gianduia com picolés Rochinha de Pistache ou Banana com Doce de leite.

Nas novidades de inverno entre as bebidas, o cappuccino e o chocolate quente ganharam novas versões servidas, todas servidas em copos comestíveis de cookies de chocolate. São elas: Cappuccino Gourmet de Doce de Leite, Chocolate Quente Sensação com Morango, Chocolate Quente tradicional e o Chocolate Quente com Coco.

Para aqueles que desejam levar um pouco de Minas Gerais para casa, o Empório Coisas de Minas oferece uma variedade de produtos típicos, como doces e balas, goiabadas, cachaças, cafés, salames, pimentas, antepastos, compotas, geleias, manteigas, queijos e pamonhas.

Venha conhecer a nova unidade do Empório Coisas de Minas em São Bernardo do Campo e se encantar com a rica tradição mineira em cada detalhe.

Unidade São Bernardo do Campo – SP

Av. Barão de Mauá, 257



Contato: 11-97844-9915



Segunda à sexta das 8h às 20h



Sábados e Domingos das 8h às 19h.