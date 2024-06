NotebookLM: Google lança IA para análise, resumo e anotações de conteúdos

O Google acaba de liberar oficialmente o NotebookLM no Brasil e em mais de 200 países e territórios. A plataforma é baseada em inteligência artificial (IA) e tem o objetivo de auxiliar em diversas ações com conteúdos, como analisar diferentes documentos simultaneamente, fazer anotações, produzir resumos e filtrar dados, por exemplo. O Google apresentou o NotebookLM em julho de 2023 durante o Google I/O, mas na época disponibilizou a ferramenta apenas para um pequeno grupo de usuários nos Estados Unidos. Recentemente, no início de junho (2024), a companhia lançou a plataforma de IA em mais países, trouxe uma versão atualizada do NotebookLM com Gemini 1.5 Pro e acrescentou novos recursos.

O que é o NotebookLM?

O NotebookLM é um assistente de pesquisa com inteligência artificial desenvolvido pelo Google. A plataforma foi criada para otimizar as tarefas que lidam com uma grande quantidade de informações e materiais. “Conforme conversamos com estudantes, professores e profissionais do conhecimento, um dos maiores desafios é sintetizar fatos e ideias de múltiplas fontes. Muitas vezes você tem as fontes que deseja, mas é demorado fazer as conexões. Nós começamos a explorar o que poderíamos construir para ajudar as pessoas a estabelecer conexões mais rapidamente em meio a todos esses dados, especialmente usando as fontes que mais lhes interessam”, declarou o Google na apresentação da plataforma.

O diferencial da plataforma para outros chatbots com IA (como o próprio Gemini do Google) está na forma que ela é alimentada. No ChatGPT ou no Gemini, o usuário introduz um comando e a inteligência artificial busca a resposta na sua base de informações e nos conteúdos disponíveis na internet. Por outro lado, no NotebookLM, quem fornece as fontes de informações é justamente o usuário. Isso significa que a plataforma vai funcionar como um assistente de buscas que responde às suas solicitações com base nas fontes que você vai fornecer. Dessa maneira, é possível obter informações realmente relevantes para a sua pesquisa.

Novidades no NotebookLM

Quase um ano após o seu lançamento, em junho, o Google anunciou novas atualizações para NotebookLM. Agora, o assistente de pesquisa está disponível em mais de 200 países e territórios, incluindo o Brasil com versão em português. Entre as outras novidades, estão: a possibilidade de utilizar mais variedades de fontes, como Apresentações do Google e URLs; os atalhos que levam diretamente para a fonte e permitem verificar as citações originais; e a capacidade de converter os materiais em formatos úteis, como FAQs, por exemplo. O Google também trouxe os recursos multimodais nativos do Gemini 1.5 Pro para o NotebookLM para trabalhar com imagens, gráficos e diagramas.

Como utilizar o NotebookLM?

Para utilizar o NotebookLM, é necessário acessar o site da ferramenta e fazer o login com uma conta do Google. Depois, basta clicar em “Novo notebook” para fazer o upload do documento que deseja usar como fonte e selecionar o tipo (Drive, PDF, arquivo de texto, texto copiado e site). Quando finalizar a análise da fonte, o NotebookLM já apresenta um breve resumo, sugestões de perguntas sobre o conteúdo, entre outras opções. O usuário pode usar o chat para fazer comandos específicos.

Ao acessar o NotebookLM pela primeira vez, a ferramenta informa que não utiliza dados pessoais para o treinamento da AI, porém não recomenda que o usuário envie informações pessoais, uma vez que as interações podem passar por análises de revisores humanos. Além disso, o NotebookLM alerta sobre a possibilidade de mostrar informações imprecisas ou inadequadas. A plataforma de IA também não recomenda a sua utilização para aconselhamento médico, jurídico, financeiro ou de qualquer questão crítica. Então, é importante ressaltar que o NotebookLM ainda está na fase experimental e deve ser usado com responsabilidade.

Fonte: Google, Tecnoblog, Canaltech