5 plataformas para o gerenciamento de redes sociais

O gerenciamento de redes sociais é um processo importante para toda marca ou pessoa pública que deseja conquistar o seu espaço na internet. Porém, administrar diferentes mídias e múltiplos conteúdos ao mesmo tempo pode ser um verdadeiro desafio. Então, para otimizar essa gestão, as plataformas de gerenciamento de redes sociais trazem uma série de recursos úteis que permitem facilitar as tarefas do dia a dia. Seja na programação de postagens, na publicação simultânea em várias redes, no monitoramento de resultados, entre outras atribuições da gestão de mídias, essas ferramentas simplificam essas ações em um só lugar.

Entre as principais plataformas de gerenciamento que temos disponíveis atualmente, temos a Etus Social, a RD Station Marketing, a Hootsuite, a mLabs e o Meta Business Suite.

Etus Social

A Etus Social é uma plataforma de gerenciamento de redes sociais com soluções para equipes de comunicação de empresas, assessorias de pessoas públicas e agências de marketing que administram diversas marcas. A ferramenta possibilita trabalhar com agendamentos de posts no Feed, Stories e Reels do Instagram, Facebook, LinkedIn, X (antigo Twitter), TikTok, entre outras redes. A Etus Social oferece até mesmo recursos para outros tipos de mídias, como o YouTube e o Google Meu Negócio.

mLabs

A mLabs é uma ferramenta de gestão de mídias com funcionalidades que auxiliam em vários pontos dentro das redes sociais, desde a criação até o engajamento. Os recursos incluem programação de publicações, calendário para visualização e planejamento das postagens, relatórios de performance e funções para interagir com os seguidores, integrando as mensagens diretas e os comentários das redes em uma só tela.

RD Station Marketing

O RD Station Marketing reúne funcionalidades somente para o gerenciamento de perfis no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Além das funções básicas para realizar publicações, a plataforma disponibiliza uma solução chamada Link da Bio para a criação de uma página com vários links importantes, semelhante ao que encontramos no Linktree. As ferramentas de automação do RD Station Marketing também oferecem recursos para landing pages, e-mail marketing, interação por WhatsApp, formulários de contato e pop-ups de sites.

Hootsuite

A Hootsuite conta com um conjunto de ferramentas para publicar, monitorar e engajar as redes sociais. A plataforma possui recursos para identificar o melhor horário para postar, criar legendas com a ajuda da inteligência artificial, gerar hashtags, simplificar o processo de aprovação, entre outros. A Hootsuite também permite utilizar uma ferramenta exclusiva para analisar métricas e personalizar o painel de controle com integrações de outras plataformas.

Meta Business Suite

O Meta Business Suite é a plataforma oficial da Meta para a gestão de contas comerciais no Facebook, no Messenger e no Instagram. Esse gerenciador concentra as diferentes funcionalidades de publicidade e marketing dessas mídias. De maneira geral, no Meta Business Suite, é possível realizar todos os tipos de postagens, verificar e responder as mensagens diretas e os comentários, criar anúncios, visualizar marcações, fazer testes A/B, fazer o impulsionamento de publicações e demais funções.

