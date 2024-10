SP Food Film Fest une cinema e gastronomia

Nesta terceira edição o SP Food Film Fest propõe onze dias de encantamento e profundidade para os amantes do cinema, da gastronomia e dos temas contemporâneos ligados à alimentação. O evento acontece entre os dias 31 de outubro e 10 de novembro nas salas do Reserva Cultural, do Centro Cultural São Paulo e online no spcineplay.com.br.

Os filmes serão exibidos de forma gratuita e, ao longo da jornada, os espectadores terão a oportunidade de participar de degustações de pratos inesquecíveis do cinema após algumas das exibições presenciais, ciclos de debates, além de aulas show com algumas chefs icônicas do Brasil. Nesta edição o Festival trará as chefs Tainá Marajoara, de Belém do Pará, e a Chef Tereza Paim da Bahia, proporcionando novos sabores e perfumes na cidade de São Paulo. Alê Luvisotto e Elisa Mafra, chefs residentes na cidade, completam o time com a aula show sobre a história do cuscuz.

O Festival

O evento trará filmes como o brasileiro “Estômago 2 – o poderoso chef”, onde quinze anos após o primeiro filme, Raimundo Nonato (João Miguel) é o chef dos chefs na prisão, encantando com seu talento culinário e sua saborosa lábia tanto o diretor do presídio quanto o veterano líder dos detentos (Paulo Miklos); “A Viúva Clicquot – A Mulher que Formou um Império”, uma co-produção EUA, Reino Unido e França, que conta a história de Barbe-Nicole Ponsardin, a viúva de 27 anos que, após a morte prematura do marido, desrespeita as convenções legais e assume os negócios de vinho que mantinham juntos. Sem apoio, ela passa a conduzir a empresa e a tomar decisões políticas e financeiras desafiando todos os críticos da época ao mesmo tempo em que revolucionava a indústria de Champagne ao se tornar uma das primeiras empresárias do ramo no mundo. Há 250 anos, a marca Veuve Clicquot é uma das mais reconhecidas e premiadas do setor. Outro destaque é a exibição de Pulp Fiction: O tempo da violência, de Quentin Tarantino, que comemora 30 anos de seu lançamento. O Festival traz também o dinamarques “Druk – Mais uma rodada”, que conta a história de quatro professores com problemas em suas vidas, que testam a teoria de que, ao manter um nível constante de álcool em suas correntes sanguíneas, suas vidas irão melhorar. No início, os resultados são animadores, porém, no decorrer da experiência, eles percebem que nem tudo é tão simples assim; e a co-produção franco tunisiana “O Segredo do Grão”, onde Slimane Beiji, aos 60 anos de idade, sonha em abrir um restaurante num barco abandonado no porto de Sète. Desempregado após uma vida inteira dedicada ao trabalho nas docas, recém-divorciado e sem dinheiro, o projeto parece uma tarefa inalcançável.

O festival também conta com duas ficções inéditas na América Latina: “Grand Maison Paris”, que conta a história do famoso chef japonês Obana (Takuya Kimura) que abre um novo restaurante em Paris em busca de sua cobiçada terceira estrela Michelin. No entanto, Obana descobre que a vida como forasteiro na Cidade Luz é muito difícil, e até mesmo encontrar ingredientes se torna um desafio. Quando seu menu para um jantar de gala se mostra um desastre, Obana promete a seu antigo mentor que, se não conseguir as três estrelas Michelin, ele fechará o restaurante e deixará Paris. Já o espanhol “Esperando Dali”, de David Pujol, conta a história de Fernando, um talentoso chef, que chega na década de 70 à vila de Cadaqués, residência do internacionalmente conhecido Salvador Dalí. Os caminhos do chef e do artista se cruzam e provocam o nascimento de um novo talento culinário.

Além das ficções, o SPFFF oferecerá documentários incríveis para quem gosta do tema. Desde o canadense “Born Hungry”, inédito no Brasil, que conta a história inspiradora de coragem e determinação de uma criança fugitiva das ruas da Índia que é adotada por uma família e se torna um dos melhores chefs do mundo, até o brasileiro “Garapa”, do cineasta José Padilha, que tem como tema a fome no mundo e é fruto de mais de 45 horas de material filmado por uma pequena equipe que, durante quatro semanas, acompanhou o cotidiano de três famílias no estado do Ceará em estado de insegurança alimentar grave.

Alguns dos documentários exibidos serão disparadores de reflexões importantes sobre como os Sistemas Alimentares contemporâneos contribuem para a atual Sindemia Global, um conceito cunhado pelo médico e antropólogo Merrill Singer, que descreve a interseção complexa de múltiplas epidemias interconectadas: obesidade, desnutrição, doenças crônicas não transmissíveis e mudanças climáticas, e como essas epidemias não são apenas interdependentes, mas também exacerbam umas às

outras, criando um ciclo de saúde adversa que afeta indivíduos e comunidades em todo o mundo.

Para as degustações ao final de algumas sessões, o evento contará com a presença de Chefs parceiros. São eles: André Henrique Graziano, Beto Jr., Cintia Sanches, Daniela Guariba, Francisco Sant’Ana, Gui Cardadeiro , João Salinas, Leila D’Barsoles, Lilian Souza, Luis Guadanicci, Marcella Bolzan, Simone Gomes e Telma Shiraishi.

O convite que o Festival faz neste ano, para além do encantamento com as obras relacionadas a comida, é podermos pensar nos modelos de produção e consumo atuais usando o alimento como fio condutor para estas reflexões. Afinal, comer e pensar … é só começar.

O Festival é viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, patrocinado pelo Mercado Livre e tem apoio da Spcine, Águas Prata, Casillero del Diablo. É uma produção da Drop Produções, com coprodução da Química Cultural e realizado pela Doc e Outras Coisas, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Serviço:

Quando: 31 de outubro a 10 de novembro de 2024

Onde:

● Reserva Cultural – Avenida Paulista, 900 – Bela Vista

● Centro Cultural São Paulo (CCSP) – Rua Vergueiro, 1000 – Paraíso

● Alguns filmes estarão disponíveis na plataforma Spcine Play, a partir de 31 de outubro. O cadastro poderá ser realizado em: spcineplay.com.br

Os ingressos serão distribuídos 1 HORA antes de cada sessão nas salas de cinema.

gratuito