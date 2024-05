Boletim Ecopistas:  Ayrton Senna tem lentidão no sentido SP

Tráfego lento na Ayrton Senna, sentido capital, do km 24 ao km 19, pelo alto fluxo de veículos.

Boas condições de tráfego no trecho das rodovias Carvalho Pinto e dos Tamoios sob concessão da Ecopistas – entre o km 4,5 e o km 11,5 (região de São José dos Campos).

Em caso de emergência, a Ecopistas disponibiliza atendimento 24 horas pelo telefone 0800 777 0070, que agora também é WhatsApp, e por meio dos call boxes (telefones de emergência) existentes ao longo do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

A Ecopistas, empresa controlada pela EcoRodovias, assumiu, no dia 18 de junho de 2009, a administração do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, entre o km 11,1 e o km 134,7. As rodovias ligam a Região Metropolitana de São Paulo com o Vale do Paraíba, a região serrana de Campos do Jordão e as praias do Litoral Norte.