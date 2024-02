Novidades do Gemini: Google anuncia Gemini 1.5, novo app e mais mudanças na IA

O Google anunciou uma série de mudanças e inovações para a sua inteligência artificial Gemini. Entre as novidades, o modelo de IA mais recente da companhia traz a geração mais avançada Gemini 1.5, lança o Gemini Advanced, expande o acesso da tecnologia para dispositivos móveis e ainda abrange mais produtos do Google, como o Bard e o Duet AI. O Gemini foi apresentado oficialmente ao público em dezembro do ano passado (2023) com a promessa de desempenho capaz de concorrer com o ChatGPT. Desde então, o modelo de inteligência artificial multimodal do Google continua recebendo atualizações e ampliando a sua capacidade.

Bard e Duet AI mudarão para Gemini

O Google informou que o Bard mudará de nome e passará a se chamar apenas Gemini. A ferramenta de conversação com IA do Google recebeu o Gemini Pro logo no lançamento do novo modelo de linguagem. A diferença agora é que a marca Bard será encerrada e conhecida simplesmente como Gemini. Enquanto o Duet AI se tornará Gemini for Workspace e também receberá o nome de Gemini para os usuários do Google Cloud.

Novo aplicativo Gemini

O novo aplicativo Gemini permite acessar as experiências da assistente de IA em smartphones Android e iOS. Segundo o Google, o usuário poderá digitar, falar ou adicionar imagens para interagir com a ferramenta. Entre os exemplos citados, estão: “tirar uma foto do seu pneu furado e pedir instruções, gerar uma imagem personalizada para o seu convite ou pedir ajuda para escrever uma mensagem de texto difícil”. Para o Android, o Google disponibilizará o app Gemini dedicado exclusivamente à IA generativa. No iOS, o usuário poderá acessar o Gemini diretamente no botão da ferramenta presente no app do Google.

Gemini Advanced

O Gemini Advanced é a nova experiência do Google para acessar o Ultra 1.0, a versão do modelo de IA mais potente da empresa. Então, por meio do Ultra 1.0, o Gemini Advanced consegue realizar tarefas com alta complexidade e muito mais habilidade, como “codificação, raciocínio lógico, seguir instruções diferenciadas e colaborar em projetos criativos”. O Google Advanced está disponível para 150 países e territórios, incluindo o Brasil. Até o momento, a tecnologia funciona somente em inglês, porém o Google já informou que pretende expandir para mais idiomas.

Gemini 1.5

O Gemini 1.5 é a próxima geração do modelo de inteligência artificial do Google. A empresa destacou que a novidade “alcança qualidade comparável ao 1.0 Ultra, usando menos computação (…) e oferece um avanço na compreensão de contextos longos”. O Google ainda ressaltou que o Gemini 1.5 conseguiu alcançar “a janela de contexto mais longa de qualquer modelo de base de grande escala até agora”. No primeiro momento, a companhia irá oferecer uma prévia limitada para desenvolvedores e clientes corporativos.

A Plataformanet é uma agência de marketing digital que traz toda semana informações sobre o mundo da tecnologia, entre outras dicas de serviços e aplicativos. Continue acessando o nosso caderno de tecnologia e acompanhe as novidades.