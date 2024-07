Fundação Grupo Volkswagen lançou Guia de Diversidade em São Paulo  

A Fundação Grupo Volkswagen, que atua com o propósito de promover a mobilidade social e o fortalecimento de comunidades, realizou um evento nesta quinta-feira (25), no auditório da Volkswagen Financial Services Brasil, no bairro do Jabaquara, em São Paulo, para o lançamento do “Guia para Letramento e Desenvolvimento de Políticas de Diversidade em Organizações Sociais de Base Comunitária” ― publicação da Fundação em parceria com o Instituto Diverse.



O material visa trazer informações, promover reflexões e propor caminhos para que as organizações do terceiro setor se tornem mais democráticas e diversas, contribuindo para a redução da discriminação e para a promoção da diversidade na região em que atuam. O encontro contou com a participação de representantes das empresas do Grupo Volkswagen, do poder público e de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) da região do Jabaquara, a fim de proporcionar um espaço de diálogo e aprendizado sobre a importância da diversidade no terceiro setor. A agenda também incluiu uma Oficina de Sensibilização e Desenvolvimento de Políticas de Diversidade, além de uma apresentação realizada por Gláucia Araújo, da equipe do Instituto Diverse. A palestra destacou o Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha, celebrado em 25 de julho.

“Na Fundação, acreditamos que a redução das desigualdades se baseia na valorização genuína da diversidade e na implementação de iniciativas práticas para promover a inclusão com equidade. Diversidade, equidade e inclusão são princípios fundamentais que norteiam nossas decisões e direcionam nossas ações, programas, projetos, apoios e patrocínios. Com o Guia, esperamos incentivar o letramento das equipes das organizações sociais de base comunitária e de todas as pessoas interessadas no tema da Diversidade”, afirma Douglas Pereira, Presidente do Conselho de Curadores da Fundação Grupo Volkswagen.

Mais sobre o Guia de Diversidade

De acordo com Vitor Hugo Neia, Diretor-Superintendente e de Relações Institucionais da Fundação Grupo Volkswagen, o guia foi idealizado ao observar as organizações sociais comunitárias próximas às unidades de negócio do Grupo Volkswagen, em várias regiões do Brasil, analisando suas interações com grupos discriminados da comunidade. As organizações sociais de base comunitária, que atuam em territórios vulneráveis, lidam diretamente com a diversidade, abordando questões de gênero, raça, diversidade sexual, idade, deficiências, entre tantas outras, que, transversalmente, trazem marcadores socioeconômicos que acentuam desigualdades, exclusões e preconceitos.

“O Guia de Diversidade é o resultado de um trabalho colaborativo e dedicado para promover uma comunicação mais inclusiva e respeitosa, estimular a contratação de equipes mais diversas pelas próprias organizações e, sobretudo, inspirar ações concretas na ponta, em benefício das comunidades. Esperamos que ele seja uma ferramenta valiosa e crie ambientes mais acolhedores, produtivos e igualitários”, comenta Neia.

Tendo como objetivo principal incentivar as pessoas a se envolverem em processos de mudança necessários para criar ambientes mais inclusivos e diversos, o documento aborda quatro aspectos fundamentais: visibilidade e valorização da diversidade; consciência sobre nossos comportamentos (incluindo vieses conscientes e inconscientes); informações sintéticas sobre teorias e termos relacionados ao tema; e apresentação de dicas e modelos de práticas para iniciar um trabalho voltado à promoção da diversidade, equidade e inclusão.

Para Maria Letícia Puglisi Munhoz, Diretora Executiva do Instituto Diverse, isso implica participar de uma grande transformação, que começa com uma nova perspectiva sobre as características históricas, culturais, físicas, subjetivas e comportamentais do ser humano contemporâneo, além de uma nova abordagem na gestão das organizações, baseada no novo paradigma da cultura da diversidade.



Reavaliando conceitos e superando desafios

Na essência desse novo paradigma está a quebra da “cultura dos iguais”, na qual a noção de que quanto mais nos assemelharmos a um padrão de ser humano, mais “normais” e felizes seremos. O documento ainda propõe uma reavaliação profunda desse conceito, priorizando não apenas a igualdade superficial, mas a equidade genuína.

“O primeiro passo para sermos efetivos em nossas iniciativas de Diversidade e Inclusão é aceitarmos que precisamos fazer uma revisão profunda de nossos conceitos e respectivas ações. Os eventos e as iniciativas isoladas não são suficientes, é necessário termos profundidade em nossas reflexões e cadência em nossas ações. A Fundação busca mudanças que impactem de forma concreta a sociedade em termos de Equidade, Diversidade e Inclusão. O Guia representa uma importante ferramenta para nós e para nossos parceiros nas organizações sociais, pois, um passo fundamental do processo de engajamento é compartilhar conhecimento”, afirma Luis Fabiano Alves Penteado, membro do Conselho de Curadores da Fundação Grupo Volkswagen.

“Muitas empresas e organizações sociais, mesmo sem perceber, mantêm práticas e comportamentos enraizados culturalmente, que perpetuam a discriminação e a exclusão, contribuindo para a desigualdade social. O Guia de Diversidade auxilia no combate ao preconceito e à discriminação institucional, permitindo que as organizações mudem sua perspectiva e promovam experiências sociais mais saudáveis para todas as pessoas”, finaliza Maria Letícia.

Para conferir o guia na íntegra, clique aqui.