Olimpíadas de Paris 2024 poderão ter táxis voadores

O governo francês liberou a realização de testes com táxis voadores durante os Jogos Olímpicos em Paris. Junto com essa autorização, a Ministério dos Transportes da França também concedeu a permissão para a construção de uma plataforma flutuante no rio Sena para as decolagens e os pousos dos veículos. A decisão federal foi publicada em um decreto no Diário Oficial do país nesta última terça-feira (9). O projeto dos táxis voadores em Paris é idealizado em uma parceria entre o grupo Aéroports de Paris (ADP) e a empresa alemã Volocopter, responsável pelo desenvolvimento dos equipamentos.

De acordo com o planejamento informado, a operação dos táxis e da plataforma flutuante vai acontecer até o dia 31 de dezembro deste ano. E o horário de funcionamento será delimitado das 08h às 17h (no horário de Paris). Além disso, a quantidade dos voos terá o limite de apenas dois por hora. A expectativa do projeto é de que sejam realizadas um total de 900 viagens até o fim dos testes. No primeiro momento, os voos serão gratuitos, uma vez que a experiência ainda não possui autorização da Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA).

Críticas ao projeto

Mesmo com a autorização do governo francês, os testes com os táxis voadores não tiveram o apoio da Prefeitura de Paris. Segundo informações da agência francesa de notícias AFP, a Câmara Municipal considera entrar com recursos judiciais para derrubar o decreto. O assistente de mobilidade urbana da cidade, David Belliard, ainda declarou que o “governo não tem qualquer legitimidade democrática e continua a ir contra o Conselho de Paris”.

Essa não foi a primeira vez que a implementação do projeto recebeu críticas. Em setembro do ano passado, autoridades ambientais locais manifestaram preocupação sobre os possíveis impactos dos veículos na poluição visual, poluição sonora, no consumo de energia e na segurança dos passageiros. E mais recentemente, uma pesquisa pública realizada em fevereiro (2024) já havia demonstrado uma insatisfação dos cidadãos em relação a ideia.

Como funcionam os táxis voadores que poderão operar nas Olimpíadas de Paris 2024?

Os táxis voadores que poderão ser testados nas Olimpíadas de Paris 2024 são do modelo VoloCity, desenvolvido pela companhia alemã Volocopter. A aeronave é elétrica, possui 18 hélices ao todo e tem espaço para 2 pessoas. A empresa responsável afirma que o veículo aéreo já passou por mais de 2.000 voos de teste. A tecnologia faz parte de uma nova categoria de veículos de decolagem e aterrisagem vertical, conhecidos pela sigla em inglês VTOL. A operação do taxi aéreo na Olimpíada de Paris 2024 possibilitará testar a novidade em um centro urbano.

