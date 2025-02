Google envia alerta falso de terremoto para brasileiros: entenda o que aconteceu!

Na madrugada da última sexta-feira (14/02), moradores de São Paulo, Rio de Janeiro e parte de Minas Gerais receberam um alerta de terremoto nos seus celulares. O aviso foi emitido pelo próprio Android e enviado para os smartphones com o sistema operacional do Google. A notificação informava que um abalo sísmico poderia ter ocorrido no mar do litoral paulista. Enviado por volta das 2h, o aviso dizia que o terremoto tinha a magnitude estimada de 5,5 e o epicentro seria próximo a região de Ubatuba.

Ao clicar no alerta do celular, os usuários poderiam ver mais detalhes sobre os supostos tremores e uma longa lista de dicas de segurança de como agir após um terremoto. A mensagem ainda alertava sobre a possibilidade de haver abalos secundários.

Autoridades negam alerta de terremoto

Logo após o aviso do Google ser emitido, a Defesa Civil de São Paulo negou a existência de um alerta de terremotos no estado. “A Defesa Civil SP não emitiu nenhum alerta de terremoto hoje. Até o momento não há registro de ocorrência relacionada com possível terremoto no estado”, disse em comunicado publicado nas redes sociais. Segundo o órgão em apuração da TV Globo, o Centro de Sismologia da USP não registrou nenhum terremoto em São Paulo na madrugada do dia 14/02.

A instituição informou que nenhum abalo sísmico foi detectado na região por estações de monitoramento no Brasil ou até mesmo internacionais. Outros órgãos de referência, como o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UNB) e o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, também não registraram sinais de terremotos no estado de São Paulo.

Google desativa o sistema no Brasil

O alerta falso do Google foi emitido através do sistema de alertas de terremotos do Android, um sistema global criado para a detecção e emissão de avisos de tremores. A ferramenta utiliza os sensores dos smartphones com Android para detectar as vibrações de abalos em uma mesma região. Esses dados são enviados para o servidor do Google dedicado a essa função junto com a localização aproximada. Depois, eles são combinados com as informações geradas por outros celulares simultaneamente.

Caso o sistema entenda que há um terremoto, ele emitirá o aviso. Em alguns estados americanos, o recurso utiliza os dados fornecidos pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos. Após o alarme falso, o Google publicou uma nota em que se desculpou pelo ocorrido e afirmou que o sistema de alerta foi desativado no Brasil. De acordo com a empresa, o desenvolvimento da ferramenta não tem o objetivo de substituir nenhum outro o sistema de alerta de emergência oficial, como o sistema cell broadcast da Defesa Civil. Além disso, a companhia abriu uma investigação para averiguar o que levou ao erro da plataforma.

Anatel abre investigação

Em um comunicado, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) confirmou que as notificações de terremotos desta última sexta-feira não foram emitidas pelas prestadoras de telecomunicações ou pelo Sistema Nacional de Defesa Civil. O órgão afirmou que um processo administrativo foi instaurado para investigar a situação em detalhes. “Verificada qualquer irregularidade, a Agência adotará as providências adequadas junto à empresa responsável, de modo a impedir novos episódios do evento observado, preservando a eficácia e a credibilidade do Defesa Civil Alerta perante a sociedade”, concluiu a Anatel na nota oficial.

