WhatsApp colorido: app libera temas para conversas e mais recursos

O WhatsApp começou a liberar novos temas coloridos para personalizar o visual das conversas no aplicativo. A atualização permite escolher entre 20 opções de cores para customizar os balões de mensagens. Se preferir, o usuário pode selecionar uma das mais de 20 combinações de cores e papéis de parede pré-definidas pelo aplicativo. A plataforma ainda ganhou cerca de 30 novos modelos de planos de fundo.

A novidade do WhatsApp colorido já era aguardada pelo público, uma vez que as versões liberadas para teste estavam chamando a atenção dos usuários. Desde setembro do ano passado (2024), uma prévia da funcionalidade estava sendo testada na versão beta do mensageiro. Alguns usuários de smartphones iOS também conseguiram utilizar o recurso. Recentemente, em fevereiro (2025), o WhatsApp anunciou que os recursos serão disponibilizados globalmente nas próximas semanas em celulares Android e iOS. Muitos usuários brasileiros já conseguem acessar a ferramenta.

Como mudar o tema de conversa no WhatsApp?

Com o lançamento dos temas para as conversas do WhatsApp, o usuário pode personalizar o seu app como quiser. Entre as alternativas, é possível escolher um modelo de tema pronto, alterar somente as cores dos balões de mensagem, mudar apenas os papéis de parede ou criar combinações totalmente novas. Além disso, a plataforma possibilita alterar o visual de todos os chats simultaneamente ou só de uma conversa específica.

Para conferir os temas coloridos do WhatsApp, acesse as “Configurações” do aplicativo, vá em “Conversas” e depois clique em “Tema de conversas padrão” ou “Tema padrão de conversa”. Caso prefira alterar o tema de uma conversa específica, abra o chat que deseja mudar, clique no menu de três pontos se estiver no Android ou na parte superior se estiver no iPhone, depois selecione a opção “Tema da conversa”.

Ao acessar a funcionalidade, encontra-se os temas pré-definidos do WhatsApp, a função para personalizar a cor dos balões de mensagens e o recurso de papel de parede. Quando o usuário seleciona uma opção, o mensageiro exibe uma prévia para conferir como ficará a conversa com a alteração.

Mais novidades do WhatsApp

Além do lançamento dos temas para conversas, o WhatsApp já havia anunciado outras atualizações no início deste ano (2025). Em janeiro, a plataforma apresentou os novos efeitos de câmera para tirar fotos ou gravar vídeos com planos de fundo, filtros e efeitos diferentes. O app também permitirá transformar selfies em figurinha diretamente pela câmera do WhatsApp, compartilhar pacotes de figurinhas em conversas e abrir o menu de reações com mais facilidade ao clicar duas vezes na mensagem.

