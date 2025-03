Operator: conheça o agente de IA lançado pela OpenAI

O Operator é uma nova ferramenta de inteligência artificial (IA) desenvolvida pela OpenAI, a criadora do ChatGPT. Apresentada como um agente de IA, a plataforma consegue interagir com sites para executar tarefas do cotidiano de maneira automatizada, como fazer reservas em hotéis e compras online, por exemplo.

A novidade foi anunciada em janeiro deste ano (2025) e liberada apenas para usuários dos Estados Unidos, inicialmente. Entretanto, em fevereiro, a OpenAI disponibilizou a tecnologia em mais países, incluindo o Brasil, a Austrália, o Canadá, a Índia, o Japão, a Coreia do Sul, o Reino Unido, entre outras localidades. A companhia promete liberar o Operator para a maioria dos territórios onde o ChatGPT está disponível, com exceção da União Europeia, Suíça, Noruega, Liechtenstein e Islândia.

O que é o Operator da OpenAI?

O Operator é o novo agente de inteligência artificial da OpenAI capaz de navegar em páginas na web e interagir com o seu conteúdo por meio da digitação, cliques ou até mesmo rolando a página. Assim, a IA poderá acessar as interfaces e as ferramentas online que os seres humanos usam no dia a dia. Com essa capacidade, o agente tem o potencial de cumprir diferentes tarefas solicitadas pelos usuários, como: preencher formulários e reservar um restaurante. De acordo com a OpenAI, o objetivo é auxiliar as pessoas a economizarem tempo em tarefas cotidianas repetitivas.

Como funciona o Operator da OpenAI?

O Operator é alimentado por um novo modelo chamado Computer-Using Agent (CUA) que funciona como um agente para uso de computador. Essa tecnologia combina os recursos de visão do GPT‑4o com raciocínio avançado por meio de aprendizado por reforço. O CUA é treinado para interagir com as interfaces gráficas de usuário (GUIs), como os botões, menus e campos de texto que as pessoas veem em uma tela. De acordo com a OpenAI, o Operator pode “visualizar” o que está no navegador através de capturas de tela e consegue “interagir” com o conteúdo, utilizando todas as ações disponíveis por meio do mouse e do teclado.

Para começar a utilizar o agente de IA, é necessário apenas descrever a tarefa que precisa ser executada. A própria inteligência artificial detalha as ações que estão sendo feitas por ela. Em um dos exemplos divulgados pela companhia, o Operator recebe o prompt “Encontre e reserve o tour diário por Roma melhor avaliado no Tripadvisor”. Após o comando, a ferramenta inicia a navegação pelo site, a pesquisa por tours em Roma, a filtragem dos melhores avaliados, entre outros passos até a reserva.

O Operator poderá usar a sua capacidade de raciocínio para se corrigir em casos de erro. Se encontrar dificuldades e precisar de assistência em alguma tarefa, ela devolve o controle da navegação ao usuário. Enquanto a plataforma trabalha, o usuário pode assumir o controle do navegador a qualquer momento. Em determinadas tarefas, a IA é treinada para solicitar a intervenção do usuário, como fazer logins, cadastrar dados de pagamento e solucionar captchas.

Ao apresentar a tecnologia, a OpenAI destacou que a versão lançada é uma “prévia de pesquisa, o que significa que tem limitações e evoluirá com base no feedback do usuário”. Até o momento, o Operator está liberado somente para assinantes do plano ChatGPT Pro e conta com uma página na web dedicada para a funcionalidade. Porém, a empresa disse que pretende expandir a plataforma para os usuários dos planos Plus, Team e Enterprise e integrar os seus recursos ao ChatGPT no futuro.

A Plataformanet é uma agência de marketing digital que traz toda semana informações sobre o mundo da tecnologia, entre outras dicas de serviços e aplicativos. Continue acessando o nosso caderno de tecnologia e acompanhe as novidades.

Fonte: OpenAI, The Verge, TechCrunch