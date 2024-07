Apagão cibernético global: entenda o que aconteceu

Na última semana, na madrugada de quinta-feira do dia 18 para a sexta-feira do dia 19 de julho (2024), sistemas online caíram e pararam de funcionar em vários países. O incidente está sendo chamado de apagão cibernético e afetou áreas essenciais ao redor do mundo. Voos internacionais atrasaram, serviços de saúde foram suspensos, operações bancárias ficaram indisponíveis e redes de comunicação sofreram interrupções. O caos cibernético foi motivado por um erro envolvendo a Microsoft e a CrowdStrike.

Como aconteceu o apagão cibernético?

A causa do apagão cibernético global foi uma falha na atualização no software Falcon da CrowdStrike, uma empresa americana de segurança cibernética que fornece serviços para milhares de companhias em todo o mundo, incluindo a Microsoft. As informações iniciais mostravam que a falha havia atingido a plataforma de nuvem Azure da Microsoft. Como consequência, os computadores e demais dispositivos que utilizavam o Microsoft Windows travaram e passaram a exibir uma tela azul. Outras aplicações dependentes do sistema também começaram a ter instabilidade, como o Microsoft Teams, por exemplo.

Tanto a Microsoft quanto a CrowdStrike se pronunciaram ainda na sexta-feira (19) e comunicaram que já haviam corrigido o problema. Porém, os especialistas alertam que falhas pontuais ainda poderão ser detectadas nos próximos dias.

Quais foram as consequências do apagão cibernético?

A aviação internacional está entre os setores mais atingidos pelo apagão cibernético. As companhias áreas americanas Delta, American Airlines e United foram afetadas e cancelaram todos as viagens programadas na sexta-feira. Aeroportos na Europa e na Ásia também registraram problemas com atrasos em voos. Nos aeroportos de Singapura e de Hong Kong, as companhias áreas tiveram que realizar os procedimentos de check-in manualmente.

O Reino Unido enfrentou problemas nos sistemas de trens, no serviço público de saúde e em canais de televisão. Na Austrália, emissoras também tiveram a programação interrompida. Nos Estados Unidos, o serviço de emergência 911 ficou fora do ar em diversas regiões, como nos estados do Alasca e Arizona.

Os impactos do apagão cibernético no Brasil foram menores, mas ainda foram sentidos. Segundo os relatos de clientes, os aplicativos das instituições financeiras brasileiras Bradesco, Banco Pan, Neon e Next sofreram instabilidades. Além disso, a administradora do Aeroporto de Viracopos de Campinas comunicou que a companhia Azul Linhas Aéreas teve problemas com a falha global, o que causou atrasos em voos.

A Plataformanet é uma agência de marketing digital que traz toda semana informações sobre o mundo da tecnologia, entre outras dicas de serviços e aplicativos. Continue acessando o nosso caderno de tecnologia e acompanhe as novidades.

Fonte: G1, CNN Brasil, Olhar Digital