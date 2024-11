Nostalgia e memória afetiva marcam o Natal do Golden Square

Neste Natal, o Golden Square Shopping convida todos para uma experiência única e encantadora que homenageia os brinquedos que marcaram gerações e continuam a encantar crianças e adultos ao redor do mundo.

Inspirada pelo tema Brinquedos que atravessam o tempo, a decoração transforma o Golden Square em um parque de memórias afetivas, que promete levar seus visitantes a uma viagem no tempo.

Entre as atrações pensadas para cativar os clientes estão a tradicional árvore de 09 metros de altura com um túnel em Led decorado nas cores clássicas do Natal, cubos mágicos gigantes, e claro, uma estação para escrever cartinhas para o Papai Noel. O espaço temático localizado no piso L1 será inaugurado no dia 09 de novembro.

Para Renann Mendes, gerente de marketing do empreendimento, a temporada natalina é uma oportunidade de se reconectar com as memórias mais queridas e celebrar a importância do brincar em todas as fases da vida.

“A mensagem que queremos trazer este ano é capacidade de brincar, de se divertir e sonhar em todas as fases da vida”, explica a executiva. “É um convite para família e amigos reviverem a magia da infância e criar novas histórias neste Natal”.

Para completar o quebra-cabeças de emoções, a cenografia contará ainda um carrossel de cavalinhos de madeira. A brincadeira está condicionada à doação de 1kg de alimento não perecível por participante que farão a diferença na noite de Natal de outras famílias, reforçando o verdadeiro espírito natalino. A ação faz parte da campanha Natal Sem Fome, uma parceria entre os shoppings da rede Ancar Ivanhoe e a ONG Ação Cidadania.

Também no dia 09, a partir das 16h30, o Golden Square se prepara para receber a figura mais esperada da temporada em ritmo de festa com direito à bandinha da fanfarra, entrega de balões e uma surpresa no momento da inauguração da decoração.

O Papai Noel chegará em grande estilo, em um carro antigo vermelho pela entrada principal e em seguida fará um percurso festivo por todo shopping antes de chegar a seu trono (piso L2, em frente a C&A), no qual ficará disponível para fotos até 24 de dezembro.

Mendes reforça ainda que cada canto do shopping terá algo especial para todas as idades e famílias. Entre as ações estão a oferta de abafadores auriculares para que pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) possam aproveitar a visita de forma que os estímulos sonoros sejam atenuados, a disposição de totens pelos quais pessoas com mobilidade reduzida podem solicitar cadeiras de roda de qualquer piso do shopping, e até a inclusão de um troninho ao lado do Papai Noel para que os pets também façam parte das festividades.

Serviço:

Natal do Golden – Brinquedos que atravessam o tempo

Av. Kennedy,700. Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – SP

Horário de funcionamento: Segunda a sexta das 10h às 22h. Domingos e feriados das 14h às 20h

Quando: de 09 de novembro a 02 de janeiro

Local: Praça de eventos, piso L1

Chegada do Papai Noel

Quando: 09 de novembro, a partir das 16h30

Sessão de fotos

Quando: De 09 de novembro a 24 de dezembro.

Onde: Piso L2 em frente a C&A

Horários: 13h às 21h (segunda a sábado)

12h às 20h (domingos e feriados)

Dia 24/12 das 10h às 18h

*Pausa para alimentar as renas das 16h às 17h

No dia 09 o atendimento acontece após a chegada do Papai Noel

Gratuito – mediante inscrição previa pelo aplicativo do shopping

Passeio no Carrossel

Quando: de 09 de novembro a 02 de janeiro

Local: Praça de eventos, piso L1

Gratuito – mediante inscrição previa pelo aplicativo do shopping e doação de 1kg alimento não perecível por participante.