No Dia Mundial do Meio Ambiente, São Bernardo efetiva plano de restauração de nascentes

Em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a Prefeitura de São Bernardo, governada por Orlando Morando, concretizou série de ações e medidas efetivas, dando início a projetos fundamentais para a cidade e ao enfrentamento da emergência climática. Entre os principais pontos da programação, o chefe do Executivo municipal oficializou nesta quarta-feira (5/06), em evento no Parque Chácara Silvestre, a assinatura do plano de restauração de nascentes em São Bernardo, denominado Renascentes.

O projeto Renascentes vai garantir a elaboração de propostas de restauração de 11 nascentes situadas em terrenos públicos, com o propósito de incrementar a vegetação nativa, recuperando áreas de preservação permanente (APPs). A lista de espaços inclui nascentes no Riacho Grande, Finco, Montanhão, Alvarenga, Botujuru e Santa Cruz (Pós-Balsa). Será implementada uma nascente modelo para visitação da população com a finalidade de expandir o trabalho de educação ambiental da Prefeitura.

“Cada nascente tem uma característica, histórico de uso do solo do entorno e necessita de medidas específicas para recuperação. O objetivo é melhorar a produção de água em quantidade e qualidade, uma vez que elas contribuem para a Represa Billings, considerada nossa importante caixa d’água não só de São Bernardo, mas da Região Metropolitana de São Paulo, que teve papel fundamental durante a crise hídrica. Atualmente, o reservatório abastece mais de 1,5 milhão de pessoas”, frisou o prefeito Orlando Morando.

Além da assinatura do Projeto Renascentes, a Administração municipal dará andamento, ainda neste ano, à elaboração de Plano Diretor de Arborização Urbana (Pdau) e ao mapeamento temático da cidade, bem como a projetos de educação ambiental dentro e fora das escolas. Todos esses projetos são custeados com recursos do Prosabs (Programa de Recuperação e Ordenamento Sócio Ambiental de Bairros de São Bernardo).

“O Dia do Meio Ambiente é comemorado há mais de 50 anos e precisamos ressaltar a importância da natureza para as gerações futuras e em cuidar do nosso planeta diante de emergências climáticas recorrentes. Além das decisões governamentais, com políticas públicas efetivas, nós precisamos fazer a nossa parte”, acrescentou a secretária de Meio Ambiente e Proteção Animal de São Bernardo, dra. Regina Célia Damasceno.

A Prefeitura lançará também um Mapa de Levantamento de Fauna interativo, disponível no aplicativo “Na Palma da Mão”, permitindo aos munícipes registrar avistamentos de fauna diretamente na nova ferramenta, de modo participativo.

PLANTIO DE PAU-BRASIL – Como simbologia à comemoração na cidade, o prefeito Orlando Morando, acompanhado de secretários, participou do plantio de mudas de Pau-Brasil na Chácara Silvestre.

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL – Para celebrar o Dia do Meio Ambiente de São Bernardo, a Chácara Silvestre recebeu uma vasta programação, que abrangeu, além do plantio de mudas de árvores da Mata Atlântica, exposições temáticas (sobre conservação da fauna silvestre com o Zoológico municipal; e de coleta seletiva), oficina de fotografia da natureza e caminhada ecológica pelo parque, bem como vivência de educação ambiental transpessoal.

PROTEÇÃO – Desde 2017, a Prefeitura, em ação conjunta com o Estado, vem adotando políticas públicas de respeito à preservação aos recursos naturais da cidade, ampliando medidas de controle às margens da represa. Firmou, por exemplo, em 2022, numa parceria estabelecida com governo de São Paulo, convênio que resultou na obtenção de equipamentos, como veículos, drones, computadores e tablets para a fiscalização ambiental integrada.