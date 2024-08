No aniversário de São Bernardo Flávia Morando destaca avanço transformador dos últimos 8 anos

Candidata à prefeitura de São Bernardo pelo União Brasil, Flávia Morando destacou, durante a celebração dos 471 anos do município, comemorado nesta terça-feira (20/08), que o avanço transformador dos últimos oito anos da cidade, sob a gestão do atual prefeito Orlando Morando, é algo a ser aprimorado e superado a partir de 2025.

Única a receber o apoio do chefe do Executivo municipal, Flávia esteve em sua companhia no início do dia, durante a celebração do aniversário de São Bernardo, na Igreja Matriz (Paróquia de Nossa Senhora de Boa Viagem).

“Estou preparada para dar continuidade à excelência implementada pelo prefeito Orlando Morando em São Bernardo. Minha experiência e desafios superados como gestora na iniciativa privada me capacitam para elevar os índices que o município atingiu nos últimos anos. Muitos foram os benefícios; por isso, passados oito anos, o prefeito ainda possui 70% de gestão aprovada”, destacou.

Durante a agenda, a prefeiturável percorreu as ruas do bairro Taboão, ao lado do candidato a vice, Dr. Luís Davanzo, e candidatos a vereador da chapa formada pelos partidos União Brasil, Republicanos, PRD e NOVO. No alto do caminhão de som, a candidata registrou uma receptividade muito positiva na região.

PROPOSTAS – Saúde e Segurança foram os setores detalhados por Flávia durante o percurso. O projeto para a construção de um Hospital Infantil, cujo propósito é oferecer atendimento de média e alta complexidade às crianças, foi firmado como um dos compromissos prioritários para o início do governo.

“Temos orçamento e o plano já está traçado para a construção do Hospital Infantil. O objetivo é priorizar este atendimento, assim como foi para o Hospital da Mulher. Vamos trabalhar junto com o governo do Estado para garantir essa viabilização”, destacou a candidata.

A segurança foi outro tema detalhado pela prefeiturável, que apontou que o investimento inicial será voltado para aumentar a vigilância por câmeras em todo o município. O plano é implementar 2.000 equipamentos de alta tecnologia para auxiliar o trabalho de vigilância.

A candidata também ressaltou que manterá a continuidade da estrutura e dos equipamentos adquiridos pela atual gestão. “A Guarda Civil Municipal dispõe de veículos modernos, equipamentos e armamento adequados para um trabalho assertivo. Além disso, o aumento gradual da atual administração garantiu que a cidade tenha o segundo maior efetivo de profissionais do Estado. É compromisso manter e aprimorar essa meta”, complementou Flávia.

DEMAIS COMPROMISSOS – Flávia Morando ainda destacou a terça-feira para reuniões com candidatos a vereador e visitas a empresas do município.