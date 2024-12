Natal impulsiona vendas com previsão de crescimento de 8% neste ano

A expectativa de vendas para o Natal deste ano é de um crescimento de cerca de 8% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo estimativas da ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo). Essa projeção reflete o otimismo do varejo em relação à data comemorativa mais esperada pelos comerciantes.

De acordo com Valter Moura Júnior, presidente da ACISBEC, o aumento nas vendas é impulsionado principalmente pelo pagamento do décimo terceiro salário, pelo apelo emocional da data e pelo hábito dos consumidores de celebrar as festas de fim de ano com compras. Ele estima que o tíquete médio neste Natal será de aproximadamente de R$ 300,00 por pessoa.

“O Natal é o momento de maior movimento no comércio, favorecido pelo pagamento de gratificações como décimo terceiro salário, abonos e outras bonificações. O varejo já se prepara para atender alta demanda, com reforço de equipes nas lojas, ofertas atrativas e medidas para garantir a comodidade e segurança dos consumidores”, explicou.

As categorias mais procuradas neste período incluem eletrônicos, brinquedos, itens de vestuário, calçados e cosméticos. O setor de alimentos também desempenha um papel importante e ajuda a consolidar o cenário com grande procura por panetones, massas e produtos típicos para as celebrações natalinas.

Moura Júnior enfatiza ainda a importância de valorizar o comércio local durante as compras de fim de ano. “Fazer compras na cidade é uma forma de contribuição para a nossa economia e gerar empregos para nossos familiares e amigos. As lojas da região estão prontas para oferecer produtos de qualidade, preços competitivos e um atendimento diferenciado, sem perder para outras localidades”, afirma o presidente da Associação.

Black Friday complementa, mas Natal é líder

A Black Friday tem ganhado força no calendário do varejo, principalmente no comércio eletrônico. No entanto, o Natal permanece como o principal evento do setor. “A Black Friday é um aquecimento, já que muitos consumidores antecipam suas compras. Ainda assim, o Natal mantém a sua força, especialmente porque os consumidores gostam de visitar lojas físicas, motivados pela decoração festiva e pelo espírito da data, que estimula a compra de presentes para toda a família, especialmente para as crianças”, conclui Moura Júnior.