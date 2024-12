Morando faz vistoria nas obras da 3ª unidade fixa do Bom Prato no Parque São Bernardo

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, realizou nesta segunda-feira (30/12) uma vistoria nas obras da 3ª unidade fixa do programa Bom Prato, acompanhado pelos secretários Mauro Valeri (Obras e Planejamento Estratégico) e André Sicco (Assistência Social).

A nova unidade está sendo construída no Parque São Bernardo, região do Baeta Neves, com um investimento total de R$ 10 milhões, que inclui estrutura e mobiliário. O equipamento atenderá o Parque São Bernardo e bairros adjacentes, como Vila São Pedro, Jardim Industrial, Jardim Floral, Jardim Colina e Nova Baeta.

“Quando me perguntam o que mais marcou a minha administração, sempre afirmo que foi, sem dúvida, trazer para a nossa cidade as unidades do Bom Prato, garantindo que ninguém passe fome. Vamos deixar 70% desta 3ª unidade pronta, com previsão de entrega à população em até quatro meses pela próxima gestão. Sou grato por proporcionar refeições dignas às pessoas, com o apoio do Governo do Estado”, declarou Morando.

A nova unidade do Bom Prato, localizada na Rua dos Vianas, altura do número 2.990, esquina com a Rua Itaquera, ocupará uma área de 1.000 metros quadrados. O local, anteriormente utilizado como unidade móvel, foi escolhido com base em um diagnóstico de demanda. O objetivo é reforçar as políticas públicas voltadas às pessoas em situação de vulnerabilidade social. A previsão é servir 1.800 refeições diárias, sendo 300 cafés da manhã (a R$ 0,50 cada), 1.200 almoços (a R$ 1,00) e 300 jantares (também a R$ 1,00).

FUNCIONAMENTO – A unidade operará de segunda-feira a sábado, exceto feriados. Do total investido, R$ 9,3 milhões são destinados à adequação e implantação da estrutura, enquanto R$ 1,5 milhão será usado para aquisição de equipamentos e mobiliário. Além disso, estima-se um custo anual de R$ 1,22 milhão para a manutenção das refeições, totalizando um investimento de R$ 12 milhões ao ano.

COMPLEMENTO – As demais unidades fixas do Bom Prato em São Bernardo já operam com éxito. A unidade localizada no Centro (Dia e Noite), próxima ao Poupatempo, e a da região do Assunção (Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 4381) funcionam em parceria com o Governo do Estado, servindo juntas 4.300 refeições diárias. A unidade móvel, por sua vez, distribui 500 marmitas por dia ao custo de R$ 1,00 cada.



Crédito:Mariana Rodrigues/PMSBC

