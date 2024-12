Morando entrega novo viário no Jardim das Orquídeas com acesso à Imigrantes e ao Rodoanel

O Jardim das Orquídeas, na região do Grande Alvarenga, recebeu mais um importante investimento em mobilidade urbana por parte da Prefeitura de São Bernardo nesta quarta-feira (4/12). Trata-se da entrega de um novo binário – denominado Eduardo Saigh – que conecta a Estrada do Poney Club à Rodovia dos Imigrantes (Km 25 /SP-160) e ao trecho leste do Rodoanel Mário Covas a partir do prolongamento da Rua Santa Martins.

As melhorias viárias demandaram investimento total de R$ 20 milhões. São duas faixas de rolamento paralelas à Rodovia dos Imigrantes, sendo uma em cada sentido, totalizando aproximadamente um quilômetro de extensão de nova via. Na prática, a intervenção vai facilitar o acesso dos moradores do Jardim das Orquídeas e Grande Alvarenga aos bairros Jardim Pinheiros e Jardim da Represa, desafogando a Estrada dos Alvarengas e a Estrada da Cama Patente.

“Com muito trabalho, persistência e um pouco de ousadia, entregamos este novo viário, que é um antigo desejo da população do Grande Alvarenga e que vai desafogar, principalmente, o fluxo da Estrada da Cama Patente e da Estrada dos Alvarengas. Este novo trecho será muito importante para o desenvolvimento sustentável dessa região, que já vem recebendo grandes melhorias, como é o caso do Outlet Premium Imigrantes”, observa o chefe do Executivo.

Conforme explica o prefeito, para que a Prefeitura pudesse realizar a liberação da nova via foi preciso aguardar autorização da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). “Recebemos esse aval ontem e hoje mesmo esse novo binário está entregue para a população, ampliando as melhorias realizadas aqui nessa importante região”, complementa Morando.

A iniciativa integra o Prosabs (Programa de Recuperação e Ordenamento Sócio Ambiental dos Bairros de São Bernardo), robusto pacote de ações de infraestrutura urbana no município. A cerimônia de liberação da nova via contou com a presença dos secretários municipais de Transportes e Vias Públicas, Delson José Amador; de Obras e Planejamento Estratégico, Mauro Valeri; vereadores e da família Saigh.

PACOTE DE MELHORIAS – Além da entrega do binário denominado Eduardo Saigh, o Jardim das Orquídeas foi contemplado com um pacote de melhorias viárias, entre elas a duplicação da Estrada do Poney Club – concluída no início de novembro mediante investimento de R$ 20 milhões. Outro ganho importante para a região foi o avanço do Programa Asfalto Novo, maior programa de recuperação da malha viária de São Bernardo.