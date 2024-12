Morando deixa obras do primeiro Viaduto Estaiado de São Bernardo com 75% de execução

Uma obra viária grandiosa e que irá proporcionar a ligação direta entre os corredores Robert Kennedy, Ribeirão dos Couros e 31 de Março, desafogando o tráfego de veículos na Avenida Piraporinha e demais vias do Centro da cidade. Trata-se do primeiro viaduto estaiado de São Bernardo, cujo processo de construção atingiu 75% de execução neste mês de dezembro. Com investimento de R$ 166 milhões, o elevado terá 600 metros de extensão, com duas faixas de rolamento em cada sentido, facilitando o acesso dos motoristas a Diadema e à Capital.

Em vistoria realizada ao canteiro de obras, o prefeito Orlando Morando destacou que trata-se da maior obra de engenharia do Grande ABC, uma das maiores de São Paulo. “Mais uma intervenção que vai melhorar muito a mobilidade urbana de toda cidade de São Bernardo. O viaduto estaiado vai ligar o Grande Alvarenga, bairro Assunção, ao km 16 da Via Anchieta. Estamos deixando 100% dos recursos garantidos para que o próximo prefeito, Marcelo Lima, possa entregar essa belíssima e importante obra para a população”, diz.

O chefe do Executivo municipal lembra, ainda, que a construção do Viaduto Estaiado Robert Kennedy é mais uma parceria da Prefeitura de São Bernardo com o Governo de São Paulo. “Temos aqui recursos da Prefeitura, além de R$ 120 milhões garantidos pela deputada estadual Carla Morando. Agradeço o governador Tarcísio de Freitas pelo empenho em ajudar São Bernardo”, observa.

Conforme explica o gerente do projeto, Sebastião Ronquim, 75% das obras físicas do viaduto estaiado estão executadas. “Estamos com todo o planejamento e material prontos para tocar a obra dentro do cronograma, com conclusão prevista para julho de 2025. São cerca de 200 colaboradores atuando nesta etapa de conclusão dos mastros e avanço do tabuleiro”, ressalta. O contrato inclui, ainda, a adequação do canal do Ribeirão dos Couros, trecho de 300 metros de canalização na Robert Kennedy, além do recapeamento – intervenções já concluídas.

ESTRUTURA – O Viaduto Estaiado Robert Kennedy terá 600 metros de extensão, com duas faixas de rolamento em cada sentido, além de passagem para pedestres. O ponto mais alto do viaduto terá 50 metros de extensão. A escolha deste modelo de projeto tem como objetivo causar menor impacto e interferências no viário da região, em especial no sistema de transporte público do Corredor ABD, que corta a Avenida Piraporinha.

ACESSO – O Viaduto Estaiado visa otimizar o deslocamento para quem segue para os bairros Paulicéia e Taboão, melhorando o tráfego na Avenida Piraporinha, no entroncamento com a Avenida Robert Kennedy. Estima-se que o novo eixo viário deva atender a uma média diária de 20 mil viagens por dia. Além deste benefício, a ligação ao Corredor ABD vai ganhar outros dois viadutos, na altura da intersecção da Avenida 31 de Março e Avenida Lions – projeto em construção mediante investimento de R$ 72 milhões, incluindo alargamento de pista e infraestrutura.

Em complemento às obras de mobilidade no entorno, a Prefeitura entregou a Avenida Marginal Ribeirão dos Couros, importante eixo viário que agora fará a ligação direta entre a Avenida Piraporinha – na altura da loja Havan, próxima à divisa com Diadema – e o Corredor ABD, no bairro Jordanópolis. A obra consistiu na execução do acesso de 2,2 quilômetros de extensão, visando melhorar o fluxo de veículos na região. O investimento nesta fase se dá no valor de R$ 70 milhões, compreendendo desapropriações e 45 mil metros quadrados de nova via.