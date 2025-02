Ministro Juscelino Filho destaca inclusão digital e investimentos em tecnologia no Brasil

O ministro Juscelino Filho, responsável pela pasta das Comunicações, participou do programa “Bom Dia, Ministro” na última quarta-feira, 19 de fevereiro, onde trouxe informações sobre diversos projetos e ações em andamento no ministério. Entre os tópicos discutidos, o ministro destacou a taxação das grandes empresas de tecnologia (big techs), o avanço da implementação do 5G no Brasil, a evolução da TV 3.0, além dos programas Norte Conectado e Computadores para Inclusão.

A inclusão digital se configura como uma prioridade fundamental para o Governo Federal, com iniciativas que visam expandir o acesso à conectividade em várias regiões do país. O ministro Juscelino Filho enfatizou que as ações do ministério estão interligadas e focadas na inclusão digital, buscando atender os brasileiros que ainda enfrentam dificuldades de acesso à internet.

“O nosso objetivo central é promover a inclusão digital e reduzir desigualdades. Estamos atentos aos brasileiros que ainda não têm acesso adequado à tecnologia”, afirmou Juscelino Filho durante a entrevista.

Um dos programas destacados pelo ministro foi o Nordeste Conectado, cuja finalidade é expandir a infraestrutura de telecomunicações na região. Além disso, a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas garante conectividade nas escolas públicas brasileiras.

“O Nordeste Conectado está promovendo a construção de infovias na região, proporcionando acesso a várias comunidades rurais. Nossa estratégia também visa garantir banda larga e infraestrutura Wi-Fi para todas as escolas do Brasil, abrangendo mais de 138 mil instituições educacionais”, explicou o ministro.

Outro projeto relevante é o Computadores para Inclusão, que já doou mais de 55 mil computadores e estabeleceu cerca de 4.500 laboratórios de informática. “Esse programa não apenas oferece equipamentos, mas também forma cidadãos em letramento digital”, destacou Juscelino Filho.

Ao abordar a questão das big techs, o ministro expressou a necessidade de uma maior contribuição financeira dessas empresas ao Brasil, especialmente no que diz respeito ao financiamento da infraestrutura de comunicações. Ele ressaltou que o governo busca dialogar com o Congresso Nacional para estabelecer um modelo de tributação que favoreça investimentos em inclusão digital.

“Queremos que as grandes empresas contribuam proporcionalmente ao lucro que obtêm no Brasil. É justo que elas ajudem no desenvolvimento da infraestrutura que beneficiará seus próprios negócios”, argumentou Juscelino.

Em relação ao programa Norte Conectado, o governo federal destina cerca de R$ 2 bilhões para levar fibra óptica à Região Amazônica. O ministro ressaltou que as melhorias na conectividade trarão benefícios diretos às grandes empresas de tecnologia.

“Este megaprograma é considerado um dos maiores projetos de infraestrutura subaquática do mundo e irá beneficiar toda a população da Região Norte”, afirmou Juscelino Filho.

Além disso, o ministro anunciou investimentos voltados para garantir uma infraestrutura robusta durante a COP30, que ocorrerá em Belém em novembro deste ano. Ele destacou a importância da conectividade para receber adequadamente os participantes do evento.

Outro projeto apresentado foi a Carreta Digital, uma iniciativa itinerante destinada à inclusão digital e capacitação profissional de jovens. A proposta visa oferecer cursos práticos em diversas áreas tecnológicas.

“As carretas irão percorrer escolas e comunidades, oferecendo cursos de robótica e manutenção de dispositivos eletrônicos. Nosso objetivo é certificar até 15 mil alunos”, concluiu o ministro.

Por fim, Juscelino Filho reafirmou que a implementação do 5G está avançando conforme o cronograma estabelecido e que a nova geração da TV digital (TV 3.0) está em fase de planejamento, prometendo melhorias significativas na qualidade do sinal e interatividade para os usuários brasileiros.