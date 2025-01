Governo anuncia André Corrêa do Lago como líder da COP-30 em Belém

O governo brasileiro anunciou a nomeação do embaixador André Aranha Corrêa do Lago para a presidência da Cúpula do Clima da ONU (COP-30), que será realizada em novembro em Belém. Desde 2023, Corrêa do Lago atua como secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente no Ministério das Relações Exteriores, liderando as negociações brasileiras em conferências climáticas globais.

Experiência consolidada em diplomacia climática

Com uma trajetória de mais de quatro décadas no serviço diplomático, o embaixador já representou o Brasil em importantes conferências, incluindo a COP-28 em Dubai e a COP-29 em Baku. Ele também ocupou postos estratégicos em embaixadas como as de Washington, Madri e Tóquio, além de ter sido embaixador na Índia e Butão.

Corrêa do Lago é reconhecido por sua capacidade técnica e visão estratégica, especialmente em temas relacionados à transição energética. Ele defende uma abordagem realista para a redução do uso de combustíveis fósseis, destacando que sua substituição em larga escala ainda enfrenta desafios estruturais.

Relevância histórica e legado familiar

A COP-30 é um marco na agenda climática global, revisando as metas do Acordo de Paris de 2015. A liderança brasileira ganha destaque diante de tensões recentes, como a saída dos Estados Unidos do pacto climático global após a reeleição de Donald Trump.

Além de seu trabalho na diplomacia, Corrêa do Lago tem destacada atuação nas artes e arquitetura, integrando o conselho do Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA). O embaixador também carrega um legado familiar importante: é neto de Oswaldo Aranha, presidente da primeira Assembleia Geral da ONU em 1947.