Siga Antenado alerta para o prazo final de troca da parabólica tradicional

Famílias de menor renda de todo o país que assistem à TV aberta pela parabólica tradicional devem ficar atentas. O prazo para quem quiser solicitar a substituição gratuita desse equipamento pela nova parabólica digital é 30 de junho, às 20h, horário de Brasília.

Como ter acesso ao kit gratuito

O serviço é realizado pela Siga Antenado, entidade não governamental e sem fins lucrativos, criada por determinação da Anatel para apoiar a população na migração da parabólica tradicional para a nova parabólica digital. Em todo o país, mais de 4,7 milhões de famílias fizeram a instalação gratuita dos novos equipamentos.

Para ter direito à instalação gratuita do kit com a nova parabólica digital é necessário estar inscrito em algum programa social do Governo Federal e ter uma parabólica tradicional instalada e em funcionamento em casa.

Onde solicitar a troca

Para saber se tem direito ao kit gratuito é preciso entrar em contato com a Siga Antenado, por meio do site www.sigaantenado.com.br ou pelo telefone 0800 729 2404.