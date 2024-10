Ministério da Cultura e Instituto Akatu lançam história sobre consumo consciente

Como colaborar para um mundo melhor repensando seus próprios hábitos de consumo? Uma história criada especificamente para crianças e adolescentes de São Bernardo do Campo (SP) busca incentivar os participantes do projeto Edukatu Contação de Histórias a fazer essa reflexão e incorporar em seu cotidiano mudanças de práticas e hábitos rumo a um estilo de vida mais sustentável.

Realizado pelo Ministério da Cultura, Governo Federal, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, e pelo Instituto Akatu, o Edukatu Contação de Histórias está inscrito no Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) sob o número 230069 e conta com o apoio do Instituto GPA e da Secretaria de Educação de Vitória, e o patrocínio de Extra Mercado, Faber Castell, Mizu Cimentos e Polimix Concreto.

O Edukatu Contação de Histórias começou em agosto, com a oferta de formação sobre temas de consumo consciente e sustentabilidade para educadores de Ensino Básico da rede municipal dos municípios alcançados, em parceria com as respectivas Secretarias Municipais de Educação. “A proposta é que essa formação seja concluída com uma atividade prática, de promover encontros com crianças e adolescentes baseados na contação de histórias, para sensibilizá-los, de maneira lúdica, para uma mudança de hábitos e a prática do consumo consciente no seu dia a dia”, conta Fernando Martins, coordenador de oficinas do projeto e líder de educação do Instituto Akatu.

As oficinas gratuitas de contação de histórias com crianças e adolescentes, em escolas e em organizações da sociedade civil dos dois municípios, começaram em outubro. Tais oficinas vêm sendo realizadas na modalidade presencial, mas em breve poderão ser realizadas também on-line e à distância.

“Estimular o consumo consciente e práticas mais sustentáveis está em total sintonia com a nossa frente de atuação aqui no GPA. Nós acreditamos que a mudança de hábitos para um mundo mais sustentável é possível e, sem dúvidas, a educação é fundamental para isso, sendo um importante instrumento de transformação social”, afirma Renata Amaral, gerente do Instituto GPA, um dos apoiadores do projeto.

O projeto, que segue até junho de 2025, busca também garantir o acesso mais amplo possível aos interessados, com um cuidado especial com ferramentas de acessibilidade, como audiodescrição e tradução em libras, disponibilizadas para que pessoas com diferentes tipos de deficiência possam participar amplamente das atividades propostas.

“Fomentar a educação ambiental em todas as esferas da sociedade é trabalhar o problema do desequilíbrio ambiental em sua origem. Cidadãos com consciência ambiental influenciam positivamente seus círculos sociais, empreendem e lideram negócios equilibrando a geração de riquezas para todas as partes envolvidas, o que inclui meio ambiente”, completa Livia Friseira, gerente de Sustentabilidade Faber-Castell, outro financiador do projeto.

“Acreditamos que a responsabilidade sobre a preservação do meio ambiente é de todos e, quanto mais cedo sensibilizarmos as crianças, melhor e mais responsável será a relação delas com a natureza”, completa Luana Vieira, conselheira da Organização Polimix.

Se você é educador de uma escola ou organização social de Vitória (ES) ou de São Bernardo do Campo (SP) e deseja saber mais e levar essa contação de histórias para as crianças e/ou adolescentes que atende, basta se cadastrar até 06 de dezembro que a equipe do projeto entrará em contato com mais detalhes e a possibilidade de agendar a atividade.

Sobre o Akatu: O Instituto Akatu é uma ONG sem fins lucrativos que atua há 23 anos de forma pioneira no incentivo ao consumo consciente e à adoção de estilos de vida mais sustentáveis. Suas atividades estão focadas em mudar o comportamento do consumidor por meio de campanhas, conteúdos, pesquisas, projetos e programas educacionais desenvolvidos em parceria com o poder público e privado. O Akatu atua junto a diferentes empresas e setores da economia, identificando oportunidades para novos modelos de atuação que priorizem o respeito ao meio ambiente e ao bem-estar, enquanto promovam a prosperidade. Confira mais no site akatu.org.br.