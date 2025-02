Michel Teló terá carro alegórico especial no Galo da Madrugada

O Galo da Madrugada vai homenagear as manifestações culturais presentes do litoral ao sertão de Pernambuco, no próximo sábado (1). Com o tema “Pernambuco: do Galo ao Bacalhau, viva o Carnaval”, esse é o 46º desfile do bloco. E pelo terceiro ano consecutivo, o Esportes da Sorte é um dos patrocinadores oficiais do evento e está preparando muitas atrações para divertir os foliões do maior bloco de rua do mundo.

Um carro alegórico foi desenhado especialmente pela marca para fazer parte da festa. Elementos como o próprio garçom Batata, o galo, a la ursa, caboclo de lança e outros, fazem referência aos homenageados do Galo da Madrugada. A empresa também está levando o cantor Michel Teló pelo segundo ano para o desfile. Direto do camarote oficial, ele vai encontrar a cantora Nena Queiroga que virá num trio elétrico e seguirá em dueto até o fim do percurso. Dois bonecos gigantes de Michel Teló e Nena Queiroga vão homenagear os cantores. Bandeirões entre os foliões e brindes oferecidos pela empresa serão distribuídos para o público deixar a festa ainda mais bonita.

“É uma honra participar pelo terceiro ano consecutivo do Galo da Madrugada e estamos orgulhosos do que construímos dentro do desfile. Nosso primeiro trio vem forte, com uma presença artística feminina importantíssima, a Nena Queiroga, Rainha do nosso carnaval. Como convidado, é sempre um prazer contar com o Michel Teló, que reverencia nossa cultura e chega para somar. Além disso, preparamos uma ação que conta com 120m de pista e que contará um pouco da história do nosso carnaval, através dos elementos que estarão presentes no carro alegórico, passando pelo corpo de passistas do abre alas e finalizando com a presença dos bonecos gigantes. É uma alegria poder apresentar algo dessa grandeza e com tanta representatividade cultural”, explica Sofia Aldin, CMO do Grupo Esportes da Sorte.

Dentro do camarote oficial do Galo, a marca vai disponibilizar grandes ativações. Uma área de maquiagem, cabine de glitter, customização rápida de abadá, além de raspadinha gigante e pipoqueira estão programadas para os convidados.

O Esportes da Sorte preparou uma série de ações especiais para tornar o Carnaval 2025 ainda mais memorável. A marca estará presente em mais de 100 blocos e festas de rua de todo o Brasil, desde os mais tradicionais e históricos até os mais modernos e inovadores. Além disso, o Esportes da Sorte é patrocinadora oficial do Carnaval de Recife e Olinda, dois dos maiores e mais renomados do mundo. Já em Salvador, a empresa apoia 17 trios de grandes bandas e artistas como Bell Marques, Carlinhos Brown, Cláudia Leitte, Léo Santana, Babado Novo, É o Tchan e Banda Eva. Em São Paulo, 11 blocos de rua contam como apoio da marca, entre eles: Se te pego, do Timbalada, Vem com o Gigante, do cantor Leó Santana, Bem sertanejo, de Michel Teló e Toca 1 Samba aí, do Inimigos da HP. Além do popular Vou de Taxi, que desfila em 3 de março, e da apresentação especial do Galo da Madrugada.