Léo Santana leva seu bloco “Vem com o Gigante” ao carnaval de SP

O renomado cantor e compositor Léo Santana está prestes a fazer história na folia paulista, ao trazer seu bloco “Vem com o Gigante” para as ruas de São Paulo no próximo dia 9 de março. Este evento, realizado em parceria com o Carnafacul, promete ser um grandioso encerramento para os 12 dias de festividades carnavalescas que agitarão a capital.

Preparando um repertório exclusivo para essa ocasião especial, Léo Santana deve encantar o público com uma seleção de sucessos que inclui hits como “Contatinho”, “Perna Bamba”, “No Sigilo”, “Zona de Perigo”, entre outros. Além dos clássicos já consagrados, ele também apresentará suas novas apostas para o Carnaval, como “Surra se Toma” e “Êta Novinha”.

Em suas palavras, Léo expressou a emoção de realizar um sonho: “Puxar um trio elétrico em um bloco de rua durante o Carnaval da maior capital do país sempre foi uma aspiração minha. É extremamente gratificante poder fazer isso com meu bloco, encerrando uma festa que tanto amo e que reflete muito da minha identidade. Estou verdadeiramente feliz, grato e ansioso por esse momento”.

O artista ainda acrescentou: “Estou preparando um repertório mais do que especial para animar os paulistas, turistas e todos os brasileiros que vivem nesta cidade vibrante. Espero que todos venham participar dessa festa linda e juntos possamos balançar as ruas, fechando o Carnaval com chave de ouro”.