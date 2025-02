Jeito Moleque e Léo Santana lançam “Me Escolheu”, feat. do projeto 5 por 5

O grupo Jeito Moleque celebra 25 anos de carreira em grande estilo e com lançamentos que estão movimentando o pagode. Desta vez, o grupo apresenta o single, “Me Escolheu”, uma parceria inédita com Léo Santana.

A canção traz uma fusão irresistível de pagode e swing baiano, dois ritmos que fazem parte da identidade musical brasileira e prometem embalar o público no carnaval. Com uma melodia contagiante, “Me Escolheu” promete embalar não apenas os apaixonados pelo gênero, mas também conquistar novos públicos.

Segundo Gui, vocalista do Jeito Moleque, essa colaboração é um presente para os fãs: “Ter o Léo Santana com a gente foi especial demais. O cara é gigante em tudo o que faz, e a música ficou legal demais. Tenho certeza que o público vai cantar e dançar muito”

O encontro entre Jeito Moleque e Léo Santana representa a união de diferentes influências musicais, trazendo uma sonoridade inovadora e perfeita para o clima de festa que toma conta do Brasil nesta época do ano, prometendo ser um dos grandes hits do Carnaval.

“5 POR 5” gravado em São Paulo no final de 2024, é um marco na carreira do Jeito Moleque, relembrando momentos icônicos e celebrando a evolução do grupo, que conquistou uma legião de fãs ao longo dos anos. O DVD já conta com dois EP’s lançados contendo músicas inéditas e grandes regravações.

“Me Escolheu” já está disponível em todas as plataformas digitais e também no YouTube.