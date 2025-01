Jeito Moleque lança segunda parte do DVD “5 POR 5”

Jeito Moleque, um dos maiores e mais respeitados grupos do pagode, segue encantando o público e reafirmando sua relevância na música brasileira com o lançamento do projeto “5 POR 5”, um DVD grandioso gravado em São Paulo no final de 2024. Comemorando 25 anos de carreira, o grupo apresenta o EP 02, que chega nesta sexta-feira (24), recheado de emoção, parcerias de peso e músicas que prometem marcar esta temporada.

Entre as cinco faixas do EP, o destaque é a inédita “Love Love Love”. Além disso, o grupo revisita sucessos e apresenta novas versões de clássicos como “Hoje a Noite é Nossa/Amor Eterno”, “Sutilmente”, “Eu Nunca Amei Assim” com a participação de Léo Santana e “Sobrenatural”.

O público não só poderá ouvir as novas faixas, como também reviver cada detalhe dessa celebração histórica através das imagens registradas durante a gravação do DVD. A noite foi marcada por muita emoção e homenagens, consolidando ainda mais o legado de um grupo que conquistou o Brasil e embalou gerações com sua música.

O sucesso do Jeito Moleque continua inquestionável. “Presentão”, canção gravada no mesmo projeto, foi a música de pagode mais tocada nas rádios do Brasil, provando que a essência do grupo segue mais forte do que nunca. Com um repertório que mistura romantismo, alegria e batidas contagiantes, o Jeito Moleque não apenas se reinventa, mas reafirma sua posição como um dos maiores representantes do gênero.

Ao longo de sua trajetória, o grupo se destacou não apenas pela qualidade musical, mas também pela capacidade de dialogar com diferentes públicos e se adaptar às novas tendências, sem perder sua identidade. “5 POR 5” é mais do que um DVD, é um marco de 25 anos de conquistas e uma prova de que o quinteto segue escrevendo sua história com muita paixão, carisma e, claro, muito pagode.