Léo Santana declara amor por Lore Improta no Camarote MAR

Léo Santana virou fã no Camarote MAR. O cantor, depois de levar uma multidão de 200 mil pessoas para o seu bloco de rua no Rio, escolheu a maior varanda da Marquês de Sapucaí para tietar e declarar todo seu amor para Lore Improta. Ela é musa da Viradouro, que fez seu ensaio técnico na noite deste sábado.

“Já estava na cidade, então aproveitei a oportunidade para assistir ao ensaio e viver esse momento com ela”, contou. “Amo estar com ela, eu amo vivenciar e participar do trabalho da Lore. Sempre fui fã da minha esposa. Casei com alguém que admiro e que me inspira”, declarou Leo Santana.

Salgueiro e Imperatriz Leopoldinense também cruzaram a passarela do samba e levaram nomes como Giovana Cordeiro, Carol Nakamura e mais famosos para o camarote.