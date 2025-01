Amores de carnaval: Casais famosos que encontraram a paixão na folia

O Carnaval, uma das festas mais vibrantes do Brasil, também tem se mostrado um cenário propício para o surgimento de romances entre celebridades. Uma recente seleção destaca casais que encontraram a paixão em meio à folia, transformando momentos de diversão em histórias de amor duradouras.

Entre os diversos casais que emergiram dessa festividade, estão nomes conhecidos do público, como Sabrina Sato e Nicolas Prattes, além de Michel Teló e Thais Fersoza. Essas duplas não apenas aproveitaram a animação do evento, mas também consolidaram suas relações, que até hoje são admiradas por muitos.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes

Os recém-casados Sabrina Sato e Nicolas Prattes foram uma das atrações do Carnaval de 2024, onde se apresentaram juntos ao público. A aproximação dos dois começou a ser notada no final de 2023, mas foi na festa que assumiram publicamente seu relacionamento. O amor do casal rapidamente se tornou um tema popular nas redes sociais, encantando os fãs com sua química.

Michel Teló e Thais Fersoza

A história de amor entre Michel Teló e Thais Fersoza começou no Carnaval de 2012 e foi selada em matrimônio dois anos depois. O encontro ocorreu em um camarote na famosa Marquês de Sapucaí. Desde então, o casal construiu uma família e hoje desfruta de mais de uma década juntos, sendo pais de dois filhos. “Somos um amor de carnaval que deu certo”, afirmou Thais durante sua participação em um programa televisivo.

Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello

O romance entre Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello teve suas origens nas interações nos bastidores da arte. No entanto, foi durante o Carnaval de 2014 que a relação realmente se intensificou. Desde então, eles formaram uma linda família com o nascimento do filho Luca.

Letícia Spiller e Nizam

A atriz Letícia Spiller e o ex-participante do Big Brother Brasil Nizam tiveram um breve, porém intenso, relacionamento que floresceu logo após a saída dele do reality show. O casal trocou carinhos em um camarote da Marquês de Sapucaí durante o Carnaval de 2024, criando memórias marcantes para os fãs, apesar de terem seguido caminhos distintos após esse período.

Antônia Morais e Paulo Dalagnoli

Antônia Morais, filha da renomada atriz Glória Pires, encontrou seu amor no Carnaval ao lado de Paulo Dalagnoli. O casal está junto desde 2020 e Antônia revelou sua conexão especial com a festa: “Eu amo Carnaval, frequento a Sapucaí desde novinha. E também foi onde conheci meu namorado”. Sua história é mais uma prova da magia que a folia pode proporcionar.

Esses casais exemplificam como o Carnaval é mais do que apenas uma celebração; é também um palco para encontros que podem resultar em amores duradouros.