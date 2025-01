Claudia Raia revela segredos da maternidade e desafios da menopausa

Durante sua participação no programa Casa de Verão, apresentado por Eliana, a atriz Claudia Raia compartilhou momentos íntimos e reflexões sobre sua vida pessoal. O episódio, que foi gravado em uma luxuosa mansão em Angra dos Reis, destacou não apenas a postura elegante da atriz, mas também seu bom humor e sinceridade.

Claudia, que possui uma estatura imponente de quase 1,80 metro, abordou temas como a relação com seus três filhos e os desafios da menopausa. Em um momento divertido do programa, ela relembrou sua infância e juventude, definindo-se como uma “demônia” que deu muito trabalho à sua mãe. “Era inquieta, queria tudo e minha mãe trabalhava muito, não tinha tempo. Eu a enlouquecia”, contou, arrancando risadas de Eliana e da influenciadora Tata Estaniecki.

A atriz é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia, frutos de seu casamento com o ator Edson Celulari, com quem esteve casada por 17 anos até a separação em 2010. Além deles, ela tem o pequeno Luca, que completará dois anos em fevereiro, filho do relacionamento atual com Jarbas Homem de Mello. Claudia expressou seu carinho ao falar sobre a dinâmica familiar entre os filhos: “Eles são padrinhos do Luca e têm uma relação linda”, disse.

Em um momento emocionante, Claudia relembrou como descobriu sua terceira gravidez aos 55 anos. O anúncio veio durante uma chamada da ginecologista enquanto estava acompanhada pela filha Sophia. “Ela me ligou para informar que eu estava grávida. A Sophia começou a chorar e eu também. Jarbas estava fazendo uma live e eu estava ansiosa para interromper”, recordou.

A atriz revelou que essa nova gestação foi uma decisão conjunta com Jarbas. “Era um plano nosso. Se desse certo ótimo, se não desse também. Demorei para tomar essa decisão porque queria ter certeza que era algo que desejava por mim mesma”, afirmou Claudia Raia.

Além das alegrias da maternidade, Claudia também falou sobre os efeitos da menopausa em sua vida. Essa abordagem honesta sobre suas experiências pessoais ressoou com muitas pessoas que assistiram ao programa.

Assim, a participação de Claudia Raia no Casa de Verão não apenas proporcionou entretenimento, mas também trouxe à tona importantes discussões sobre maternidade, relacionamentos familiares e as transições naturais da vida feminina.