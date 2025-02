Bloco Casa Comigo leva multidão às ruas de SP com hits dos anos 90 e presença de celebridades  

O Bloco Casa Comigo agitou as ruas da capital paulista no sábado de pré-Carnaval, 22 de fevereiro, com um desfile que levou uma verdadeira viagem no tempo. Com o tema Carnaval 90, o bloco reuniu uma multidão de 100 mil pessoas na Avenida Henrique Schaumann, na Zona Oeste de São Paulo, resgatando a energia contagiante da década com uma mistura de pagode, axé, funk, rock e tantas músicas que marcaram época.

A concentração teve início às 11h e o desfile começou ao meio-dia, arrastando foliões até às 16h em um espetáculo de nostalgia. No palco, grandes atrações garantiram a animação do público: o grupo Tchakabum levantou a galera com sucessos como “Onda Onda (Olha a Onda)”, enquanto Salgadinho, ex-vocalista do Katinguelê, emocionou com hits do pagode romântico.

O Baile da DZ7 trouxe remixes exclusivos que misturaram o melhor do funk e do pagode, consolidando a tradição de anos com o bloco. E claro, a banda oficial do Bloco Casa Comigo também marcou presença, completando a festa com um repertório recheado de clássicos da época e também das músicas originais lançadas pelo bloco nos últimos 13 anos.

Um dos momentos mais aguardados foi a apresentação ao vivo da nova versão de “Palpite”, sucesso de Vanessa Rangel que embalou os anos 90. A canção ganhou uma releitura contemporânea e inclusiva, com a letra atualizada para refletir os valores do bloco: “Tô com saudade de você, mas não censura o meu vestido”. A faixa já está disponível nas plataformas digitais e foi cantada em coro pelo público presente.

“O Casa Comigo é isso tudo e mais um pouco! Nós sempre celebramos essa mistura deliciosa da música brasileira, e os anos 90 são uma referência essencial para a gente. Esse desfile foi uma viagem nostálgica e, ao mesmo tempo, uma grande festa para celebrar essa década que nunca sai de moda”, disse Fernanda Toth, fundadora do bloco.

O desfile também contou com a presença de diversas celebridades, que se juntaram aos foliões na festa. Entre os famosos que prestigiaram o Bloco Casa Comigo estavam Rafa Brites, Natallia Rodrigues, Thaís Melchior, Marina Sanvicente, Otávio Martins, Fernando Pavão, Van Nobre e Thiago Adorno, que aproveitaram o clima de alegria e descontração da folia.

Além de entreter, o bloco reforça sua importância econômica e social para a cidade. O Carnaval de Rua de São Paulo é um importante motor da economia criativa. Em 2023, segundo dados do Observatório de Turismo e Eventos da São Paulo Turismo, a festa movimentou R$ 2,9 bilhões na economia local e atraiu 15 milhões de foliões.

O Bloco Casa Comigo contribuiu diretamente para esse impacto positivo, gerando aproximadamente 600 empregos diretos e 3.000 indiretos, e fomentando setores como música, moda, gastronomia e turismo.

Para aquecer os foliões antes do grande dia, o bloco promoveu três ensaios gratuitos no Lote, na Vila Madalena, que deram um gostinho do que estava por vir e contaram com apresentações especiais conectadas ao tema deste ano.