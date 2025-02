Carnaval: Aquecimento Fervo da Lud acontece neste sábado (22)

Neste sábado (22), Ludmilla comanda o Aquecimento Fervo da Lud no Rio de Janeiro, um esquenta para o grande bloco do dia 4 de março. O evento acontece no Espaço Hall, na Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca, e promete muita energia e animação para preparar o público para o Carnaval. Os últimos ingressos estão à venda no site da Uhuu.

“Estou muito animada para esse esquenta do Fervo da Lud! Diferente do bloco, que é aberto e bateu recorde de público no ano passado, esse show será mais intimista, mas a energia vai ser a mesma, lá nas alturas. Acho que já vai dar pra sentir o clima do que está por vir! E claro, no dia 04 de maio, terça-feira de carnaval, o Fervo vai invadir o centro do Rio com tudo! Se preparem, porque vai ser tudo de bom! (risos)”, conta Ludmilla.

Ludmilla também segue quebrando barreiras como a artista pop mais consumida no Spotify Brasil em 2024, consolidando-se como a maior artista preta da América Latina. Com mais de 7 bilhões de streams acumulados em sua carreira, ela ocupa o 6º lugar no ranking global das mulheres pretas mais ouvidas, ao lado de ícones como Beyoncé, Rihanna e Nicki Minaj. Com hits como “Sua Preferida“, “Maliciosa” e “Falta de Mim“, a cantora tem encantado públicos ao redor do mundo com sua mistura de funk, pagode e outros ritmos brasileiros.

Em abril de 2024, Ludmilla fez história ao se tornar a primeira mulher preta latino-americana a se apresentar no palco principal do Coachella, com uma introdução feita pela própria Beyoncé, destacando sua relevância na indústria musical e talento.

A abertura da casa será às 22h, com o show previsto para começar às 01h. Com a presença de Ludmilla e muita energia, o evento vai ser uma verdadeira explosão de ritmos, garantindo uma noite incrível para todos que amam o melhor do Carnaval.