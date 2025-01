Numanice: Ludmilla reúne 15 mil pessoas em Floripa sob chuva

Mesmo com tempo chuvoso, a cantora Ludmilla reuniu 15 mil pessoas no Stage Music Park, em Florianópolis, na noite deste sábado (25), em mais uma apresentação da turnê Numanice 3. Com ingressos esgotados, o show teve cinco horas de duração, começando com três horas de muito pagode e encerrando com um set de funk comandado pela DJ Ludbrisa, alter ego da cantora. A noite contou ainda com a participação surpresa de Menos é Mais e Hungria.

Porém, o momento mais especial foi quando a artista e sua mãe, Silvana Oliveira, cantaram e dançaram juntas no palco sob a chuva, enquanto o público reagia com muito entusiasmo.

A cantora das multidões subiu ao palco por volta das 17h, com um repertório repleto de sucessos como “Maliciosa”, “Maldivas”, “Saudade da Gente”, “A Preta Venceu” e “Falta de Mim”.

Já a segunda parte do show, aquela que é comandada pela DJ Ludbrisa, contou com muito funk. A turnê, considerada um dos maiores espetáculos da música brasileira, ainda passará por várias outras cidades brasileiras, incluindo Belo Horizonte-MG e Ribeirão Preto-SP. O projeto também volta ao exterior, com show em Miami (EUA) em abril.

Além dos impressionantes números de público, o Numanice segue acumulando marcas expressivas no digital. Somando mais de 4 bilhões de streams em todas as plataformas, a série de álbuns tem sido um marco na carreira de Ludmilla. O Numanice #3, lançado em fevereiro, já ultrapassou 600 milhões de reproduções. O projeto também rendeu à artista o Grammy Latino de 2022 na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode com o Numanice #2, consolidando Ludmilla como uma das principais artistas da música brasileira.

Mais do que uma celebração musical, o Numanice também é um agente de transformação social. Até agora, a turnê atual arrecadou mais de 17 toneladas de alimentos, destinados a comunidades em situação de vulnerabilidade, e gerou mais de quinze mil empregos diretos e indiretos, reforçando o compromisso da artista com o impacto positivo em cada cidade visitada.

Desde a sua criação, mais de 500 mil pessoas já prestigiaram o espetáculo.