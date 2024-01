Bloco Bem Sertanejo, de Michel Teló, desfila mais uma vez em São Paulo

Pelo quarto ano, Michel Teló vai desfilar com o Bloco Bem Sertanejo, no Carnaval de São Paulo. Este ano, o cantor volta ao Ibirapuera, e se apresenta no dia 11 de fevereiro, domingo de Carnaval.

Serão quase 3 horas de show em cima do trio, com sua banda completa, e o repertório passa por sucessos da sua carreira e grandes hits da música sertaneja, sempre no formato de marchinhas de Carnaval. A concentração será 12h, na Avenida Pedro Álvares Cabral, 200, com apresentação de DJs, e o término, às 17h na Praça Armando Sales de Oliveira. O bloco terá início às 13h.

Michel foi um dos primeiros artistas do gênero sertanejo a cantar em trios elétricos. Desde a época do Tradição, o cantor já tocava em micaretas sertanejas. “Eu adoro cantar no Carnaval, adoro fazer trio elétrico, são experiências muito especiais pra mim. É uma vibe muito boa ver a multidão acompanhando o trio”, conta.

Este ano, além do bloco tradicional já em São Paulo, o cantor se apresentará também no Carnaval de Balneário Camboriú, e pela primeira vez no feriado em Belo Horizonte.

Serviço

Bloco Bem Sertanejo

Data: Dia 11 de fevereiro | Domingo

Horário do show: 12h

Concentração: 10h30 | Avenida Pedro Alvares Cabral, 200

Término: 17h | Praça Armando Sales de Oliveira